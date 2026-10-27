Transportistas adscritos a la CANACAR han bloqueado este lunes 26 de octubre la autopista México-Pachuca para exigir a las autoridades federales mayor protección ante casos de robos y extorsiones.

El paro de transportistas, que se ha prolongado por más de 12 horas, ha provocando serias afectaciones a la movilidad en dirección a la zona de Indios Verdes, en la Ciudad de México.

Bloqueo en la México-Pachuca: transportistas exigen protección ante robos y extorsiones (Especial)

Transportistas suman más de 12 horas de bloqueo en la México-Pachuca; estas son sus demandas

Decenas de choferes pertenecientes a gremios de transporte de carga bloquearon carriles de la México-Pachuca, principalmente en dirección hacia la CDMX.

El objetivo de los transportistas es visibilizar las complejas condiciones de inseguridad que enfrentan de manera cotidiana al transitar por las carreteras del país.

Entre sus demandas se encuentran:

Estrategias efectivas para evitar asaltos en tramos federales

Indemnización por unidades de carga robadas que no han sido devueltas.

Reducción de la carga fiscal al sector

Cese de cobros excesivos por servicios de grúas y corralones

Mejora de la infraestructura vial deteriorada

Establecer mesas de negociación con funcionarios federales de alto rango capaces de brindar respuestas definitivas

La medida de protesta, respaldada por agrupaciones como la CANACAR, generó filas de vehículos que se han extendido por varios kilómetros, debido a que solo se dejó libre un carril para el tránsito vehicular.

La principal afectación se registró en los límites del Estado de México con la CDMX, y en las rutas secundarias de esta transitada autopista.

Se espera que en las próximas horas sea liberada esta vialidad, debido a que se realizan negociaciones entre autoridades federales y representantes de los transportistas.

Ello toda vez que la Secretaría de Gobernación ha hecho un extenso llamado al diálogo para evitar situaciones donde la ciudadanía resulte afectada.