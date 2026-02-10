Blanca Alcalá formaliza su afiliación al PAN tras militar en el PRI

Blanca Alcalá formaliza su afiliación al Partido Acción Nacional (PAN) tras más de 40 años de militancia en el PRI.

Desde Puebla, Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, nombró a Blanca Alcalá como encargada de alianzas estratégicas.

La exalcaldesa de Puebla y exsenadora Blanca Alcalá Ruiz fue presentada oficialmente como nueva militante del PAN.

La expriista, @SoyBlancaAlcala, se suma al #PAN; se presenta con el dirigente nacional, Jorge Romero. pic.twitter.com/sEeUXlrT1u — Periódico e-consulta (@e_consulta) February 10, 2026

Jorge Romero Herrera encabezó el anuncio junto con la dirigencia estatal, donde resaltó la trayectoria de Blanca Alcalá.

El acto se realizó este martes y contó con la presencia del líder panista en la entidad, Mario Riestra Piña, así como de la secretaria general, Genoveva Huerta.

Jorge Romero Herrera calificó a Blanca Alcalá como una política con talento y vocación de servicio, además destacó que es “un gran perfil”.

Por lo que no descartó que pudiera tener una candidatura a la presidencia municipal de Puebla o a otro cargo de elección popular.

Esto pese a que Blanca Alcalá Ruiz aseguró que la posibilidad de competir por un cargo de elección popular “no está en su agenda”.

Jorge Romero Herrera anunció que Blanca Alcalá Ruiz tendrá una cartera en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) , como encargada de “alianzas estratégicas”.

Reconoció que el ingreso de Blanca Alcalá Ruiz favorecerá el proyecto de alianzas ciudadanas rumbo a 2027.

¿Por qué Blanca Alcalá dejo el PRI para incorporarse al PAN?

La incorporación de Blanca Alcalá se da luego de que el 24 de enero de este año renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Partido en el que militó por cuatro décadas y desde el cual ocupó cargos en el Senado y la Cámara de Diputados.

Blanca Alcalá Ruiz explicó que su decisión de salir del PRI responde a diferencias con el rumbo político que ha tomado su antigua fuerza partidista y a la convicción de que es posible impulsar propuestas distintas en el actual contexto político nacional.

Antes de su salida, Blanca Alcalá Ruiz ya había manifestado desacuerdos con la dirigencia del PRI, esto luego de que señaló una exclusión interna.

Blanca Alcalá Ruiz destacó que con su incorporación al PAN busca construir acuerdos, defender la democracia y contribuir al fortalecimiento institucional del país.

Aseveró que llega al PAN “causas y no de cargos” y afirmó que busca apoyar el trabajo del partido.