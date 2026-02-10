Blanca Alcalá Ruiz es una de las figuras políticas más emblemáticas de Puebla. Afiliada al Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde 1981, a lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos, que van desde delegada municipal hasta presidenta municipal de la capital poblana.

No obstante, en 2026, tras 45 años de militancia, Alcalá Ruiz solicitó su baja del padrón tricolor y se integró de manera oficial a la bancada del Partido Acción Nacional (PAN).

¿Quién es Blanca Alcalá?

Blanca Alcalá Ruiz hizo historia en 2008 al convertirse en la primera mujer electa presidenta municipal de Puebla, cargo que desempeñó bajo las siglas del PRI. Su liderazgo la llevó posteriormente al Senado de la República en 2012, donde se consolidó como una de las piezas clave en la legislación nacional hasta 2016.

Ese mismo año, lanzó su campaña por la gubernatura de Puebla; aunque no obtuvo el triunfo, su relevancia internacional fue reconocida al ser ratificada como Embajadora de México en Colombia entre 2017 y 2018.

A su regreso, se reintegró a la vida legislativa en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, escenario donde finalmente decidió romper con su partido de origen ante el rumbo actual de la organización, encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas.

Blanca Alcalá, la diputada que abandona el PRI tras 45 años para unirse al PAN. (@blanca.alcala_/Instagram )

¿Qué edad tiene Blanca Alcalá?

Blanca Alcalá nació el 8 de octubre de 1961 en Tlaxcala de Xicohténcatl; actualmente tiene 64 años de edad.

¿Quién es el esposo de Blanca Alcalá?

La diputada está casada con el arquitecto Eduardo Romero, quien mantiene un perfil discreto y profesional, aunque acompaña a la legisladora en eventos significativos compartidos ocasionalmente en sus redes sociales.

¿Qué signo zodiacal es Blanca Alcalá?

Al haber nacido en octubre, Blanca Alcalá es Libra. Esta regencia astrológica se asocia con personas que buscan el equilibrio, la armonía y la diplomacia.

¿Blanca Alcalá tiene hijos?

Blanca Alcalá tiene dos hijos: Karina Romero Alcalá, quien también ha incursionado con éxito en la política como regidora del ayuntamiento de Puebla y Rodrigo Romero Alcalá.

¿Qué estudió Blanca Alcalá?

Blanca Alcalá es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y posee una maestría en Administración Pública otorgada por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

¿En qué ha trabajado Blanca Alcalá?

Blanca Alcalá Ruiz cuenta con una amplia trayectoria en la política poblana, en la que ha desempeñado cargos de alto nivel tanto en el ámbito administrativo como en el legislativo: