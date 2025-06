La tarde de hoy viernes 6 de junio una protesta contra Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) se hizo presente durante un evento de la presidenta Claudia Sheinbaum en Ixtapaluca, Estado de México.

Se trató de personal médico del Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca, quienes aprovecharon la visita de Claudia Sheinbaum para reclamar la falta de bases, insumos y medicamentos para la atención de pacientes

Claudia Sheinbaum visitó Ixtapaluca como parte del arranque del programa Salud casa por casa, en el cual más de mil 400 especialistas de la salud recorrerán las calles del Estado de México.

La tarde del viernes 6 de junio la presidenta Claudia Sheinbaum visitó el Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca, con motivo de la presentación del programa Salud casa por casa.

Esto fue aprovechado por cerca de 100 profesionales de la salud, quienes protestaron por la falta de bases para el personal eventual, así como falta de insumos en quirófanos y medicamentos por culpa de Birmex.

Señalaron que resulta difícil la atención de los pacientes, pues las herramientas para poder trabajar son casi nulas.

Los manifestantes contra Birmex se dieron cita a un costado de la carpa donde se encontraba Claudia Sheinbaum, desde donde lanzaron consignas como: “¡Bases para eventuales!”, “¡Queremos trabajar con certidumbre laboral!”.

Adicional, también estuvieron presentes con pancartas con mensajes como: “¡Eventuales presentes!”, “¿Y nuestra base?“, ”No hay material para operar", “Más de 5 años y sin base”.

Esta situación no pasó desapercibida por la presidenta de México, quien señaló a los manifestantes que la falta de medicamentos ya esta siendo atendida por parte del personal de salud.

Claudia Sheinbaum acusó durante su participación en el evento que se detectó corrupción en la compra de medicamentos, por lo que la primera licitación fue cancelada para evitar este tipo de acciones.

“Y resolviendo el tema de los medicamentos, que ha tenido sus complicaciones porque no quisimos que hubiera ninguna corrupción. Y en la primera licitación alguien se quiso “pasar de vivo”; afortunadamente, nos dimos cuenta, suspendimos la licitación e iniciamos una nueva, y eso generó algunos retrasos; pero ya, afortunadamente, ya se está atendiendo y ya lo están resolviendo nuestros compañeros desde Birmex hasta todo el personal de salud. Y a eso venimos aquí, para ver el problema, entre otros, de los medicamentos"

Dicho movimiento, dijo, “generó algunos retrasos”, los cuales aseguró ya están siendo atendidos por Birmex.

Por ello se espera los medicamentos e insumos médicos sean distribuidos en próximas semanas a todo el sector Salud, el cual a su vez lo hará llegar a los hospitales.

Protesta vs Birmex se hizo presente en evento de Claudia Sheinbaum en Ixtapaluca (Palmas en Ixtapaluca / FB)

Ante las protestas, la presidenta de México también abordó el tema de la basificación del personal médico en el Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca.

En su discurso indicó que dicha situación ya está siendo revisada, asegurando a los médicos que se dieron cita para manifestar que las bases “ya van a venir”.

Compartió en su discurso que giró una instrucción al IMSS Bienestar y a la Secretaría de Hacienda, para que en conjunto aborden el tema de las bases.

“Ah, ¡a todo el personal del HRAE! Ya, ya van a venir las bases, ya van a venir las bases. Justo hablamos hoy de eso, de cómo vamos a resolver ese problema”... A ver, ¿si me van a escuchar o no?, Allá los compañeros que quieren base. ¿me van a escuchar o no? Ya lo estamos viendo, sabemos que es una necesidad y ya tiene instrucción el director del IMSS Bienestar y la Secretaría de Hacienda para atender esta necesidad y que poco a poco se vaya resolviendo. Entonces, para que lo sepan, que sí lo estamos atendiendo".

