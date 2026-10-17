Birmex informó el incumplimiento en la entrega de ketamina por parte de la empresa Neuronic Mexicana SA de CV, que no ha sido surtida por temas de importación.

Mediante un comunicado, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México compartió la información sobre la compra de medicamentos en el periodo 2025-2026, que incluye también inyecciones de Metotrexato.

De acuerdo con lo que se sabe de Neuronic Mexicana SA de CV, forma parte de las 48 compañías que forman parte del conglomerado Biocubafarma.

Birmex enfrenta incumplimiento en entrega de ketamina vinculada a empresa cubana

En el comunicado, Birmex dio a conocer el incumplimiento de la entrega de 16 mil 930 piezas de Ketamina, inyecciones 500 mg/10 ml, por parte de la empresa Neuronic Mexicana SA de CV.

Birmex enfrenta incumplimiento en entrega de ketamina vinculada a empresa cubana (Birmex)

Acorde con el documento, no se ha hecho entrega de ninguna unidad de ketamina, ya que no se ha podido surtir por temas regulatorios asociados a la importación.

Aunque actualmente el producto se encuentra en México y Cofepris ya hizo entrega de los resultados el pasado 8 de octubre para que sean autorizados para su comercialización.

Birmex aclaró a su vez que únicamente se paga el medicamento que efectivamente ha sido entregado, por lo que de momento, no se ha pagado el cargamento de ketamina.

Este es un fármaco utilizado para la anestesia general o sedación de efecto rápido; asimismo, está aprobado para tratar la depresión y otros trastornos.

Birmex también aclara faltantes de Metotrexato, medicamento oncológico

Fue en respuesta a medios de comunicación que Birmex compartió la nota aclaratoria, con las cifras, claves y porcentaje de cumplimiento de la empresa vinculada a Cuba.

Birmex enfrenta incumplimiento en entrega de ketamina vinculada a empresa cubana | Imagen de referencia (Unsplash)

Al respecto se señala la falta de un segundo medicamento utilizado en el tratamiento de cáncer, Metotrexato, que sólo se ha entregado en un 49% (20 mil 530 piezas de 41 mil 929 solicitadas).

Al respecto, Birmex menciona que no se han realizado nuevos pedidos debido a que no se necesita el medicamento y el 100% de las piezas se encuentran disponibles para el surtimiento inmediato.