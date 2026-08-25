La presidenta municipal de Campeche, Biby Rabelo, acudió este martes 25 de agosto de 2026 a una audiencia por presuntos desvíos que suman 32 millones de pesos.

Su presencia ante un juez responde a las denuncias presentadas por la Secretaría Anticorrupción.

A la cita, Biby Rabelo acudió acompañada del diputado local, Paul Alfredo Arce Ontiveros, ambos militantes del partido Movimiento Ciudadano.

Pese a la disposición de ambos, la audiencia no se pudo llevar a cabo ,ya que autoridades correspondientes recibieron hoy los expedientes; la defensa solicitó una prórroga para el estudio de la carpeta de investigación.

Biby Karen Rabelo de la Torre, alcaldesa de Campeche (bibyrabelo / Instagram)

Detrás de las denuncias hay móviles políticos: Biby Rabelo sobre presunta corrupción

En un breve encuentro con diversos medios de comunicación, Biby Rabelo aseguró que tanto ella como sus compañeros se presentarán “en tiempo y forma, y de acuerdo a los debidos procesos” a la próxima audiencia por presunta corrupción.

Así como insinuó que detrás de las denuncias por presuntos desvíos millonarios hay un móvil político derivado de las elecciones que se avecinan.

“Vamos a presentarnos en tiempo y forma de acuerdo a los debidos procesos. Ojalá no sea un tema político. Cuando no tienes resultados, no tienes cercanía con la gente y no les va bien, empiezan a buscar ciertos métodos” Biby Rabelo

Ante la posibilidad, la edil reiteró que frente a señalamientos hará lo propio, ya que “también es parte del proceso”.

Exfuncionarios de la administración de Alejandro Moreno Cárdenas, acusados de cometer desvíos millonarios

Biby Rabelo no es la única, funcionarios y exfuncionarios de Campeche están siendo llamados a presentar declaración por acusaciones de presunto desvío.

El pasado 21 de agosto, Samuel Salgado Serrano, exdirector de la Policía Estatal Preventiva, compareció ante un juez de control por el presunto desvío de 70 millones de pesos.

Aquel día, Jorge Argáez Uribe, exsecretario de Seguridad en la administración pasada, también fue citado a declarar; sin embargo, no llegó a la audiencia argumentando problemas de salud.

En los próximos días, al menos 30 exfuncionarios estatales de 12 dependencias de la administración de Alejandro Moreno Cárdenas, comparecen ante la autoridad jurisdiccional por el desvío de 270 millones de pesos mediante factureras o empresas fantasmas, conocidas fiscalmente como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).