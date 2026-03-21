La historiadora y escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuestionó a Elon Musk por el bloqueo a su cuenta de X.

“Ni siquiera uso tu X —solo de vez en cuando— [...] desaparece mi cuenta si quieres. ¡Adelante!” Beatriz Gutiérrez Müller

Los reclamos de la exprimera dama a Elon Musk serían en respuesta a las restricciones que X aplicó a la cuenta de Beatriz Gutiérrez Müller para, según la notificación, darle “menor visibilidad”.

Beatriz Gutiérrez Müller cuestiona a Elon Musk tras bloqueo en X (Captura de pantalla)

¿Por qué X bloqueó la cuenta de Beatriz Gutiérrez Müller?

En la notificación que X envió a Beatriz Gutiérrez Müller, se indica que “se añadió una etiqueta temporal a su cuenta” porque se “detectó cierta actividad inusual”.

El bloqueo a Beatriz Gutiérrez Müller implica que:

Sus publicaciones tendrán menor visibilidad en un corto tiempo

Su perfil aparecerá con menos frecuencia en recomendaciones

Respuestas o secciones de tendencias tendrán menos difusión

Según X, en la mayoría de los casos esto se resuelve automáticamente en unos días o hasta un par de semanas, “siempre que la actividad cumpla con nuestras reglas”.

Elon Musk anuncia que se está trabajando en mejorar el algoritmo de X (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Beatriz Gutiérrez Müller acusa intereses políticos de Elon Musk en el bloqueo de X

En respuesta al bloqueo de X, Beatriz Gutiérrez Müller acusó a Elon Musk de restringir su perfil porque -dijo- el proyecto de la Cuarta Transformación es contrario a los intereses políticos de Musk.

“Me envías este mensaje. “Menor visibilidad”, ja, ja, ja... ¡Es lo que haces con las cuentas que no te convienen a tu interés político! Adelante, desaparece mi cuenta si quieres. ¡Adelante!“, retó Müller a Elon Musk.