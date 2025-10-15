Se dio a conocer una quinta renuncia de un alto funcionario en el Instituto Nacional Electoral (INE), su coordinadora de Comunicación Social, Carmen Urías Palma.

De acuerdo con lo señalado, Carmen Urías Palma tenía planeado renunciar desde julio, como parte de la reestructuración del INE que anunció su consejera presidenta Guadalupe Taddei.

Esto como parte de un análisis para mejorar al INE rumbo a la reforma electoral que actualmente se mantiene sin iniciativa; sin embargo, se plantean reducción de costos.

¿Quién es Carmen Urías Palma? Ex coordinadora de Comunicación Social del INE

María del Carmen Urías Palma es la encargada del despacho de la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE, tal como se lee en los datos del funcionario en el portal del instituto.

Mientras que en sus redes sociales, Carmen Urías Palma señala que es administradora pública, aunque en general comparte publicaciones relacionadas con su trabajo en el INE.

¿Quién es Carmen Urías Palma? Presentó su renuncia ante el INE (Carmen Urías vía LinkedIn)

De momento, no se ha pronunciado sobre su renuncia ante el INE que habría presentado el 14 de octubre a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, aunque su baja estaba planteada desde julio.

¿Qué edad tiene Carmen Urías Palma?

Se desconoce la edad de Carmen Urías Palma, quien sería originaria de Chihuahua.

¿Quién es el esposo de Carmen Urías Palma?

En redes sociales, Carmen Urías Palma no comparte detalles de su vida privada; por lo mismo, no es posible señalar su estado civil.

¿Carmen Urías Palma tiene hijos?

Aunque se presume que Carmen Urías Palma no tendría hijos.

¿Qué estudió Carmen Urías Palma?

Carmen Urías Palma es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, pero también tiene una maestría en Administración Pública, por la misma institución.

Así como una segunda maestría en Comunicación y Gobernanza por The George Washington University.

¿En qué ha trabajado Carmen Urías Palma?

Antes de ser la encargada de despacho de la Coordinación de Comunicación Social en 2024, Carmen Urías Palma se desempeñó en la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales del INE.

Asimismo, Carmen Urías Palma también fue coordinadora de Proyectos y Vinculación en el Canal del Congreso de México, desde agosto de 2019 hasta enero de 2024, cuando ingresó al INE.

Igualmente, fue la asesora de la Presidencia del OPLE del mismo INE de Chihuahua desde noviembre 2017 hasta junio 2018.

Carmen Urías Palma renuncia como coordinadora de Comunicación Social del INE

El miércoles 15 de julio, se confirmó la renuncia de Carmen Urías Palma como coordinadora de Comunicación Social del INE, la cual será efectiva el 31 de octubre.

Acorde con lo señalado su renuncia la presentó ante Guadalupe Taddei el reciente martes 14 de octubre, tras lo que el medio Noroeste señaló como meses de tensión.

Carmen Urías Palma estaba entre las posibles renuncias de altos funcionarios del INE desde julio, tras la reestructuración del instituto que anunció Guadalupe Taddei tras cuatro bajas.