La presidenta Claudia Sheinbaum busca ampliar de manera histórica la oferta de educación media superior en México con el bachillerato nacional Margarita Maza; esto con el objetivo de que más jóvenes tengan un lugar en preparatoria y que los planteles estén cerca de sus hogares.

La estrategia forma parte del Bachillerato Nacional Margarita Maza, con el que el gobierno federal pretende combatir la falta de espacios y la deserción escolar relacionada con la distancia de los planteles abriendo 400 mil nuevos lugares.

Abrirán 400 mil lugares para el Bachillerato Nacional Margarita Maza (Gobierno de México )

Sheinbaum quiere más lugares en preparatorias de Margarita Maza

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, explicó que la demanda de jóvenes por ingresar a preparatorias llevó a duplicar la meta original de 200 mil a 400 mil lugares en el sexenio, tanto en modalidad presencial como a distancia.

En 2025 ya se intervinieron 88 planteles que generaron 44 mil espacios mediante nuevas construcciones, ampliaciones y reconversión de secundarias; Sheinbaum señaló que la estrategia busca que los jóvenes de entre 15 y 18 años permanezcan en la escuela.

Para alcanzar la cifra, el plan de 2026 contempla la intervención de 485 escuelas en todo el país, con obras en entidades como Puebla, San Luis Potosí, Estado de México y Tamaulipas, en centros como el CBTIS 317, CBTIS 46, CBTA 333 y CETMAR 43.

Estas acciones permitirán cubrir la primera meta de 200 mil lugares y sumar estrategias adicionales como:

Bachilleratos sabatinos

Modalidad híbrida

Educación en línea

Más turnos en planteles saturados

El programa Bachillerato Nacional Margarita Maza busca acercar las escuelas a los domicilios de los estudiantes, reducir la deserción por lejanía y fortalecer actividades culturales, deportivas y de convivencia; en ese sentido, Rodríguez Mora destacó que el llamado a permanecer en la escuela ha llenado los planteles, por lo que se requiere ampliar la oferta de forma acelerada.

Con estas medidas, el gobierno federal avanza en garantizar el acceso a educación media superior sin examen en n en las entidades donde ya opera el esquema “Mi derecho, mi lugar” en 18 estados.

También en responder a la alta demanda registrada en las inscripciones, en donde la inversión de más de 10 mil millones de pesos se destina a infraestructura, conectividad y nuevas opciones técnicas que beneficiarán a cientos de miles de jóvenes en los próximos años.