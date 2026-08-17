La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la alta demanda de lugares en preparatorias es una de las principales razones por las que su gobierno ampliará la oferta de educación media superior en México, como parte del Bachillerato Nacional Margarita Maza.

Por ejemplo, en Tijuana se hizo el Tecnológico de Tijuana; habíamos pensado que era para 500 estudiantes. Finalmente se inscribieron como mil, se inscribieron el doble y había más jóvenes que querían estudiar. Entonces tenemos que construir más bachilleratos en Tijuana. Con la beca Benito Juárez disminuyó la deserción de una manera muy importante para preparatoria pública. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 17 de agosto, Claudia Sheinbaum explicó que en distintas ciudades los nuevos planteles se están llenando rápidamente, al grado de que todavía quedan jóvenes interesados en ingresar.

Como ejemplo, mencionó a Tijuana, donde un plantel que originalmente estaba planeado para recibir a 500 estudiantes terminó con cerca de mil inscritos.

Sheinbaum revela por qué ampliarán los bachilleratos: alta demanda deja a jóvenes sin lugar

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que este fenómeno de alta demanda en la educación media superior también se repite en otras regiones de México, particularmente en ciudades que han registrado crecimiento demográfico y migración.

Lo que nos dimos cuenta es que había una demanda muy importante y sobre todo en ciertas entidades de la República, entonces por eso estamos ampliando el número de bachilleratos Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Esto fue lo que explicó Sheinbaum durante la conferencia matutina, al justificar la ampliación del número de bachilleratos con el programa Margarita Maza.

La estrategia contempla 400 mil nuevos lugares en el Bachillerato Nacional Margarita Maza, mientras que para 2026 se construyen y amplían 485 escuelas, con una inversión superior a 10 mil millones de pesos.