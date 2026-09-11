La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la plataforma de aprendizaje Duolingo concretaron una alianza para fortalecer las competencias lingüísticas de estudiantes del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial.

Como parte del acuerdo, se entregarán 25 mil licencias gratuitas de Super Duolingo a estudiantes de la segunda generación de esta iniciativa de reperfilamiento y capacitación tecnológica.

El inglés forma parte de los trayectos obligatorios para la certificación de los estudiantes, junto con la formación en habilidades tecnológicas como inteligencia artificial, ciberseguridad y desarrollo de software.

Super Duolingo busca reforzar el aprendizaje del inglés

Raúl Soto, director ejecutivo de Infotec, institución a cargo del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, señaló que el aprendizaje del inglés representa una herramienta importante para la reconversión digital de los estudiantes y para ampliar sus oportunidades laborales en el sector tecnológico.

Es una herramienta clave para impulsar su reconversión digital y abrirles mayores oportunidades laborales en Tecnología Informática a través de esta alianza estratégica con Duolingo. Raúl Soto, director ejecutivo de Infotec

Las licencias de Super Duolingo estarán dirigidas principalmente a estudiantes con niveles básicos de inglés, correspondientes a A1, A2 y B1-, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y permitirles avanzar progresivamente.

La membresía incluye el contenido estándar de los cursos, además de herramientas como vidas ilimitadas, prácticas de habilidades, repaso de errores y ausencia de anuncios.

El programa permitirá que 25 mil estudiantes tengan acceso simultáneo y sin costo a la plataforma, con una metodología flexible y adaptable que puede utilizarse desde dispositivos móviles.

Inglés e inteligencia artificial, una combinación para el talento digital

La directora regional de Marketing de Duolingo LATAM, Kim de Anda, destacó que la colaboración busca ampliar el acceso a la educación mediante la tecnología y contribuir al desarrollo de habilidades relevantes para el futuro profesional.

Representa una oportunidad para avanzar en ese propósito y contribuir al desarrollo de habilidades que serán cada vez más relevantes para el futuro profesional de los estudiantes. Kim de Anda, directora regional de Marketing de Duolingo LATAM

De acuerdo con la plataforma, la inteligencia artificial está transformando las formas de aprendizaje y trabajo, mientras que el dominio del inglés puede facilitar el acceso a conocimiento, plataformas globales y herramientas tecnológicas.

La alianza se integra a la estrategia del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, considerado por las instituciones participantes como un espacio para impulsar la capacitación en áreas tecnológicas y ampliar las oportunidades de inserción laboral.

Con esta colaboración, el Gobierno de México y Duolingo buscan fortalecer de manera paralela las habilidades tecnológicas y lingüísticas de los estudiantes, con el propósito de evitar que el idioma se convierta en una barrera para su formación y desarrollo profesional.