La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) emitió hoy en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos para la Implementación del Modelo Nacional de Homologación de Trámites y Servicios, Compartición de Soluciones Tecnológicas y Desarrollo de Capacidades Públicas.

Los Lineamientos establecen las reglas para implementar el Modelo, así como impulsar el uso y la compartición gratuita de soluciones tecnológicas desarrolladas con capacidades públicas, con el objetivo de evitar duplicidades y fortalecer la soberanía tecnológica del país.

Modelo Nacional de Homologación de Trámites y Servicios contempla un repositorio nacional

El modelo se basa en tres componentes fundamentales. El primero corresponde a los Estándares Nacionales de Simplificación y Homologación, que establecerán criterios comunes para los requisitos, procedimientos y tiempos de resolución de trámites y servicios.

El segundo es el Repositorio Nacional de Tecnología Pública, diseñado para que las soluciones tecnológicas desarrolladas mediante capacidades públicas puedan compartirse y aprovecharse entre instituciones y los distintos órdenes de gobierno.

El tercer componente corresponde a los Proyectos Estratégicos Nacionales, enfocados en trámites y servicios de alto impacto para la vida de las personas, el desarrollo económico y el bienestar social.

México avanza hacia trámites homologados con nuevos lineamientos de la ATDT. (CORTESÍA )

ATDT acompañará la implementación de los nuevos lineamientos

La ATDT brindará acompañamiento permanente para la implementación de los modelos y proyectos estratégicos nacionales, mientras que las Autoridades Locales tendrán un papel central en la coordinación, capacitación, monitoreo y seguimiento de las instituciones dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.

Con la publicación de estos lineamientos, el Gobierno de México busca consolidar un esquema en el que la simplificación, homologación y digitalización de trámites se desarrollen como una política nacional coordinada. El objetivo es aprovechar capacidades y soluciones comunes entre los diferentes niveles de gobierno para facilitar la atención de trámites y servicios a la población.