La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) inició una gira de trabajo por estados y municipios para avanzar en la implementación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos (LNETB).

El objetivo es acompañar a las autoridades locales en la adopción del Catálogo Único de Trámites, así como en la homologación, simplificación y digitalización de servicios públicos para establecer reglas comunes en todo el país.

ATDT acompaña a estados y municipios en la implementación de la ley

Como parte de esta primera etapa, se realizaron mesas de trabajo con autoridades de Tamaulipas, Guerrero y Morelos, donde se presentaron los proyectos estratégicos para aplicar la nueva legislación.

También se abordaron los Lineamientos para la Homologación de Trámites y Servicios, que entraron en vigor el 3 de septiembre, además de establecer mecanismos de monitoreo y evaluación para dar seguimiento a los avances.

En las reuniones se definieron coordinaciones regionales. En Morelos fueron designados Jiutepec, Xochitepec, Puente de Ixtla y Tlaltizapán de Zapata; en Tamaulipas, Río Bravo, Victoria y Altamira; mientras que Acapulco de Juárez fue seleccionado como coordinador de la Costa Grande de Guerrero.

La gira continuará esta semana en Baja California y Puebla, donde se desarrollarán reuniones para avanzar en la adopción de los instrumentos contemplados en la legislación.

Ley para eliminar trámites burocráticos llega a estados y municipios. (cortesía)

ATDT busca reducir requisitos y tiempos con nueva ley de trámites

La implementación territorial de la LNETB contempla la firma de convenios de colaboración y acuerdos de adopción, así como la habilitación de plataformas tecnológicas y la construcción de capacidades entre gobiernos.

Con estas acciones, la ATDT busca que la transformación prevista en la ley se traduzca en menos requisitos, menores tiempos de respuesta, trámites más sencillos y servicios públicos más accesibles para las personas, independientemente de la entidad donde se encuentren.