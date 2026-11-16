Una agresión a balazos en la Cervecería La Malinche, ubicada en la Zona Dorada de Mazatlán, Sinaloa, dejó un trabajador de seguridad muerto y un cliente lesionado.

El ataque ocurrió la noche del 15 de noviembre de 2026, luego de que un hombre armado intentara ingresar al establecimiento y el personal le negara el acceso.

Tras los disparos, el presunto agresor huyó del lugar, mientras el bar difundió un comunicado para expresar preocupación por la inseguridad y solicitar apoyo de las autoridades locales.

¿Qué ocurrió en el bar La Malinche de Mazatlán?

De acuerdo con la información proporcionada, el hombre intentó entrar al negocio con un arma de fuego, pero los guardias de seguridad le impidieron el paso.

Ante la negativa, el sujeto disparó contra el personal de vigilancia y escapó; uno de los guardias murió en el sitio y un cliente resultó herido.

El establecimiento se encuentra sobre la avenida Camarón Sábalo, en la Zona Dorada, donde ocurrió el ataque armado que dejó dos personas afectadas.

Comunicado de bar La Malinche (Redes sociales)

En su pronunciamiento, La Malinche señaló que es un negocio mazatleco que durante años ha trabajado para generar empleos y ofrecer espacios de convivencia.

El bar expresó que sus trabajadores acuden diariamente a sus labores con la incertidumbre de no saber si podrán regresar sanos a sus hogares después de cada jornada.

También recordó que detrás de cada negocio hay familias que dependen de esos empleos y pidió a las autoridades colaborar para proteger a trabajadores, empresarios y comunidad.

El establecimiento manifestó su intención de continuar trabajando en paz y contribuir a la imagen de Mazatlán, por lo que reiteró su llamado a reforzar la seguridad.