Un grupo de Asociaciones Civiles y ciudadanos denunciaron que de confirmarse la sobrerrepresentación legislativa en el Congreso en las elecciones 2027, sería igual a un fraude electoral.

Las organizaciones exigieron en un desplegado que la asignación de diputaciones y senadurías se realice con estricto apego a la Constitución rumbo a las elecciones 2027 y así garantizar representación democrática.

Las mismas señalaron que el objetivo es no violentar el espíritu constitucional y mantener el pluralismo en las expresiones de voluntad nacional.

Asociaciones Civiles piden no vulnerar la Constitución en 2027 con la sobrerrepresentación legislativa

Las Asociaciones Civiles dijeron que si se confirma la sobrerrepresentación electoral se vulneraría la voluntad popular y no se estarían cumpliendo con la Constitución en su mandato de tener elecciones equitativas y auténticas.

“Convalidar criterios que defraudan la voluntad popular genera mayorías calificadas de artificio, impunes al momento de desmontar la división de poderes y la democracia misma, y viola gravemente el artículo 41 constitucional, que exige dotar a México de elecciones equitativas y auténticas” Asociaciones Civiles

Las Asociaciones Civiles recordaron que en las elecciones pasadas a Morena se le asignó una sobrerrepresentación por ser el partido que recibió el mayor número de votos.

También acusaron que la coalición con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) permitió que la coalición permutara sus curules a cambio de puestos de representación proporcional que lo llevaron a obtener un cantidad de diputados superior.

13 Asociaciones Civiles contra la sobrerrepresentación

Las 13 Asociaciones Civiles que firmaron el comunicado en el consideran “Sobrerrepresentación = Fraude a la Constitución” son:

Frente Amplio por México Sí por México Unidos Marea Rosa Marea Mexicana Poder Ciudadano Mx x Mx Alianza Democrática para la Observación Electoral Nacional 2026-2027 Instituto de Estudios para la Transición Democrática Frente Cívico Familiar de Yucatán REDEX Mx Asociación Nacional de Magistrados de circuito y Jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación AC Sociedad Civil México Mapa de Abusos y Delitos Electorales

Las organizaciones firmantes dijeron que no se puede simular una minoría para obtener beneficios constitucionales a través de aliados que gozan de sitiales de mayoría que ningún elector les concedió.

En ese sentido, insistieron que el voto de la gente no puede ser un trueque y generar mayorías artificiales.