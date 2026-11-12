Rogelio Piñeda Taddei, hijo de Guadalupe Taddei, renunció como secretario particular del gobernador de Sonora Alfonso Durazo.

La renuncia de Piñeda Taddei se da en medio de las investigaciones contra Guadalupe Taddei por presunta corrupción durante su administración del Instituto Nacional Electoral (INE).

La salida de Rogelio Piñeda Taddei fue confirmada por la vocera del gobierno de Alfonso Durazo, Paloma Teherán, la noche del 11 de noviembre.

Rogelio Piñeda Taddei renuncia durante investigaciones contra Guadalupe Taddei

Rogelio Piñeda Taddei renunció la noche del 11 de noviembre a su cargo como secretario particular de Alfonso Durazo.

Esta renuncia se da mientras se realizan investigaciones en contra de su mamá, la ex consejera presidenta del INE Guadalupe Taddei por presunta corrupción en los contratos para material electoral.

Cabe recordar que en medio de esta investigación la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó los activos de 25 personas y 15 empresas ligadas a la presunta red de corrupción del INE.

Asimismo, trascendió que además Rogelio Piñeda Taddei, quien inició su encargo como secretario particular en agosto 2025, también renunció su esposa, Delia Sugey Cruz Montaño, renunció a su cargo como administradora en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado.

Cabe señalar que Alfonso Durazo aseguró que no despediría a Piñeda Taddei y resaltó que su nombramiento como secretario particular se debió a su trabajo y no a una recomendación.

Asimismo, resaltó que, mientras no hubiera una conclusión que lo vincule con una ilegalidad “no habrá razón para que yo tomé la decisión de relevarlo del cargo”.