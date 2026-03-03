Luis Antonio Aldana Patrón, hijo de Ricardo Aldana Prieto, dirigente nacional del STPRM de Pemex, celebró su boda con Milena Ferrigno el pasado 28 de febrero en Monterrey, Nuevo León.

El enlace religioso se realizó en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en San Pedro Garza García, y la recepción en el Parque Fundidora reunió a más de 300 invitados.

El evento, marcado por lujo y exclusividad, ocurre en medio de la polémica que enfrenta su padre por presunta mala gestión y fraudes en Pemex.

¿Cómo fue la boda de Luis Antonio Aldana Patrón?

La boda de Luis Antonio Aldana Patrón y Milena Ferrigno, se dio a las 3:00 p.m. del pasado 28 de febrero, con la asistencia de familiares y amigos del hijo de Ricardo Aldana Prieto y su esposa.

BODA MILLONARIA DE HIJO DEL LÍDER SINDICAL PETROLERO.



Nada mas para empezar: el anillo es baguette Tiffany de 3 quilates, con un costo aproximado de 2.5 millones de pesos.



Mientras los trabajadores petroleros padecen de servicios y malos servicios para la salud.



Bodorrio del… pic.twitter.com/eqw13UcJEP — José Díaz (@JJDiazMachuca) March 2, 2026

El enlace religioso de Luis Antonio Aldana Patrón y Milena Ferrigno fue en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en San Pedro Garza García, Monterrey, Nuevo León.

Mientras que la recepción se llevó a cabo en el Parque Fundidora, en la Explanada Sopladores, para al menos 300 invitados.

Donde se contó con banquete, bebida, iluminación especial, y música para celebrar toda la noche. Por ello dicha zona del parque estuvo cerrada al público durante un par de días.

Además se contó con mesas de regalo de El Palacio de Hierro, Regala Shop y una cuenta a nombre de Milena Ferrigmo de Banco Santander.

En las diversas plataformas se podían dar regalos desde dinero en efectivo (pesos y dólares), hasta aparatos eléctricos y muebles de todo tipo.

Boda de Luis Antonio Aldana Patrón (Zola)

La boda de Luis Antonio Aldana Patrón se da en medio del escándalo de su padre Ricardo Aldana Prieto

La boda de Luis Antonio Aldana Patrón no pasó desapercibida debido a que el padres de este, Ricardo Aldana Prieto, se ha visto envuelto en la polémica.

En meses recientes se ha acusado a Ricardo Aldana Prieto, padres de Luis Antonio Aldana Patrón, de tener una mala gestión como dirigente nacional del STPRM de Pemex.

Desde tener en la precariedad a los trabajadores de Pemex, quienes no cuenta con servicios médicos adecuados y sufren escasez de medicinas, hasta ser parte de diversos fraudes.

Como el caso de usar empresas fantasmas para vender combustible al Gobierno Federal entre 2023 y 2024; así como extraer 544 mdp a Pemex a través de una empresa proveedora del STPRM.