Con el objetivo de fortalecer la fiscalización de los recursos públicos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron un convenio de colaboración.

El acuerdo entre ASF y UIF potenciará la revisión conjunta de registros presupuestarios, fiscales, patrimoniales, contables, administrativos y societarios mediante el aprovechamiento de herramientas tecnológicas y bases de datos.

Así operará acuerdo entre ASF y UIF para fortalecer la fiscalización de recursos públicos

A través de un comunicado, ASF y UIF confirmaron un acuerdo conjunto que tiene como objetivo principal robustecer la fiscalización de recursos públicos en todo el territorio nacional.

La alianza amplía el esquema de trabajo coordinado que ambas instituciones mantenían desde febrero de 2024, dando continuidad a sus esfuerzos para elevar la efectividad en la prevención de conductas ilícitas.

ASF y UIF firman convenio para fortalecer la fiscalización de recursos públicos (CUARTOSCURO.COM / Crisanta Espinosa Aguilar)

Asimismo, este acuerdo responde al cumplimiento de los estándares internacionales fijados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de combate a la corrupción, resguardo al erario público y contención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Bajo este esquema, la ASF compartirá los datos y hallazgos que obtenga durante sus procesos habituales de revisión, supervisión, evaluación y seguimiento al ejercicio del gasto público.

En contraparte, la UIF suministrará productos de inteligencia elaborados a partir de reportes y avisos financieros que resulten de utilidad para el cumplimiento de las atribuciones fiscalizadoras del órgano auditor.

Esta integración de insumos busca facilitar la detección de redes complejas, patrones atípicos y estructuras vinculadas al uso irregular de recursos públicos y actos de corrupción.

Para garantizar la ejecución de los acuerdos, se establecerá un Grupo de Trabajo especial encargado de la coordinación, evaluación y seguimiento técnico.

Esta mesa especializada tendrá la responsabilidad principal de elaborar análisis operativos y estratégicos.

Además, deberá crear modelos de riesgo, diseñar sistemas de alerta temprana y confeccionar guías, indicadores, mejores prácticas y tipologías orientadas a neutralizar delitos financieros.