Diputado de Morena presentó propone que los titulares de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sean elegidos mediante voto popular.

Carlos Mier Bañuelos emula su propuesta -presentada en dos iniciativas distintas- con la reforma al Poder Judicial que concluyó en las primeras elecciones de 2025.

Ya que asegura en su exposición de motivos que la legitimidad democrática complementa la capacidad técnica y la experiencia profesional, sin sustituir la autonomía constitucional.

Morena propone elegir a los titulares de la FGR y la ASF con voto popular

En sesión de este martes 8 de septiembre, el diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos presentó dos iniciativas, para elegir respectivamente a los titulares de la FGR y la ASF.

Carlos Mier Bañuelos, diputado de Morena (Carlos Mier Bañuelos)

Ambas iniciativas buscan reformar la Constitución Política, en materia de elección popular, pero en el caso de la FGR, también buscaría el voto para los fiscales estatales.

Las reformas fueron turnadas a comisiones, por lo que se desconoce cuándo serían sometidas a discusión y el diputado Carlos Ignacio Mier tampoco ha dado más detalles al respecto.

De momento, la iniciativa completa no se ha publicado en el portal de la Cámara de Diputados ni tampoco en el perfil del Sistema de Información Legislativa de Carlos Mier Bañuelos.

Lo que se ha dado a conocer de las iniciativas es que Carlos Mier Bañuelos resalta el modelo vigente de las funciones del Estado que tienen la voluntad popular.

Con referencia a las elecciones del Poder Judicial, por lo que a su consideración, no existiría impedimento para analizar el mismo principio y aplicarlo a la FGR y a la ASF.

Cámara de Diputados (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM / Mario Jasso)

¿Cómo se eligen los titulares de la FGR y la ASF? Este es el modelo actual

Aunque no se han brindado detalles sobre el nuevo modelo que propone el diputado de Morena, actualmente los titulares de la FGR y de la ASF los define el Legislativo Federal.

En el caso del titular de la FGR -actualmente Ernestina Godoy- se elige mediante una terna presentada desde Presidencia, para que el Senado decida al o la fiscal general.

El titular de la ASF se elige mediante postulaciones personales y entrevistas, para derivar en la votación con mayoría absoluta -dos terceras partes- de la Cámara de Diputados.