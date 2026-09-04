La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia contra Ana Gabriela Guevara por 65 millones de pesos no comprobados cuando estuvo al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la ASF por los recursos ejercidos en 2022 en gastos relacionados al Mundial de Taekwondo.

Ana Gabriela Guevara suma 5 investigaciones por irregularidades de más de 500 millones de pesos durante su tiempo al frente de la Conade.

ASF denuncia a Ana Gabriela Guevara por gastos no comprobados en Mundial de Taekwondo

La ASF presentó la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR el 28 de agosto de 2026 contra de Ana Gabriela Guevara por gastos no comprobados en el Mundial de Taekwondo en 2022.

La denuncia fue iniciada luego del cumplimiento forense 67 correspondiente a la Cuenta Pública 2022 que revisó los recursos destinados al mundial que se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con la auditoría, la Conade entregó 73 millones de pesos a la Federación Mexicana de Taekwondo; sin embargo, alrededor de 65 millones de pesos relacionados con servicios para ese evento no pudieron ser comprobados, entre ellos:

servicios de arbitraje

transporte

alimentación

videograbación

escenografía

limpieza

seguridad privada

Por otra parte, la ASF señaló que se detectaron inconsistencias relacionadas con las empresas contratadas para los servicios otorgados en el Mundial de Taekwondo 2022.

Además, la documentación entregada para parte de los trabajos subcontratados no permitió acreditar que se presentaron dichos servicios.

Ana Gabriela Guevara es investigada por más de 500 millones de pesos

Con la denuncia presentada el pasado 28 de agosto, Ana Gabriela Guevara suma 5 investigaciones por irregularidades durante su tiempo al frente de la Conade.

La ASF mantiene 5 denuncias abiertas por 544 millones de pesos en irregularidades que no fueron aclaradas durante sus procesos de fiscalización.

Esto tras las revisiones de las Cuentas Públicas de: