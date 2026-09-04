El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, rindió su cuarto informe de gobierno, en donde arropado por beneficiarios de los programas sociales, autoridades de los tres niveles de gobierno y personalidades de la vida público del estado, el gobernador destacó que la entidad cuenta con una una ubicación privilegiada, riqueza cultural, diversidad geográfica y la grandeza de su gente; factores determinantes para generar bienestar compartido entre las familias.

¡Hidalgo es una potencia en marcha! Tenemos las condiciones para convertirnos en un referente nacional de desarrollo equilibrado, con justicia y visión de largo plazo. El compromiso más importante es que el avance se refleje en cada comunidad. Hoy miles de familias cuentan con mejores oportunidades para salir adelante, con seguridad, educación, bienestar, servicios e infraestructura. Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo

Julio Menchaca destaca indicadores sociales

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, precisó que su administración incrementó el presupuesto para programas sociales, pasando de mil 61 millones de pesos (mdp) en 2022 a más de 4 mil 900 mdp en 2026, sumando una inversión acumulada superior a los 12 mil mdp en cuatro años; lo cual contribuyó a que más de 154 mil hidalguenses salieran de la pobreza.

Ante esto, el gobernador de Hidalgo, aseguró que el estado vive una de las etapas de mayor dinamismo en su historia con la atracción de 130 proyectos que representan una inversión de más de 147 mil mdp y la generación de 191 mil empleos directos e indirectos. Este año, el estado es primer lugar nacional en crecimiento económico y el segundo en actividad industrial. Además, se redujo la deuda pública heredada en un 42 por ciento y la recaudación tuvo un crecimiento histórico del 96 por ciento.

Gobernador de Hidalgo anuncia proyectos de infraestructura

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, anunció la ampliación a ocho carriles de la carretera México-Pachuca, con más de 3 mil 200 mdp, partiendo del distribuidor vial de Téllez. De igual manera, se continuará con la construcción del encauzamiento y terminación de vialidades en concreto hidráulico del Río de las Avenidas, desde la carretera Antigua La Paz hasta el bulevar Las Torres, con más de 2 mil mdp.

Luego de recordar la atención brindada tras la vaguada monzónica, el mandatario anunció que, en las próximas semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum, entregará un apoyo de 874 millones de pesos a 2 mil 185 familias para la reconstrucción de su patrimonio.

Además, destacó que, a través de las Rutas de la Transformación, se consolidó un gobierno cercano con más de 100 programas, 200 mil atenciones directas a comunidades y más de 4 mil 500 obras. En lo que refiere a la transparencia, en el Complejo Hidalgo Honesto, se concentra la supervisión técnica, auditoría y vigilancia del ejercicio público.

Julio Menchaca reconoce avances en seguridad y educación

Por otro lado, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, se ubica entre los 10 estados más seguros del país, con una reducción del 71 y 24 por ciento en extorsión y homicidios, respectivamente; también se detuvo a 26 objetivos prioritarios de alta relevancia delictiva.

En los últimos cuatro años, se destinaron 121 mil millones de pesos para fortalecer la educación, incluyendo la entrega de 570 mil paquetes de uniformes, útiles, libros y calzado escolar, sin costo; así como 40 mil 500 tabletas electrónicas para estudiantes de bachillerato.

Además, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, reconoció el acompañamiento de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum. El gobernador Julio Menchaca precisó que Hidalgo está en la agenda nacional con seis megaproyectos que buscan saldar la deuda histórica que se tiene con la entidad.