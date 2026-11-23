Elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) aseguró más de 7 kilos de drogas en el AICM, procedentes de Estados Unidos, Chile, Argentina y Chipre.

La ANAM en colaboración con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina y Correos de México realizaron diversos aseguramientos de sustancias ilícitas en el Aeropuerto Internacional de la CDMX en la sección Aduanera del Centro Postal.

Aseguran en el AICM más de 7 kilos de drogas procedentes de diversos países

Derivado de diversas operaciones de revisión con equipos de rayos X e inspecciones físicas de la ANAM, se detectaron y aseguraron 3.06 kilos de clorhidrato de metanfetamina, ocultos en el interior de un paquete con bombas de aire enviado desde Chipre.

También se localizó 1.090 kilos de clorhidrato de metanfetamina, hallados en paquetes que buscaban salir de Santiago de Chile, ocultos en una caja que contenía un colchón inflable.

Detectan droga procedente de Chipre dentro de una bomba de aire (X/@GabSeguridadMX)

Posteriormente se encontraron 0.525 kilos de clorhidrato de metanfetamina, localizados en un envió de importación con destino a Buenos Aires, el cual estaba oculto entre juegos de mesa.

Otra revisión localizó 1.260 kilos de ketamina dentro de una caja que contenía una férula de muñeca, procedente de Palma. España.

Además, se localizaron 1.86 kilos de productos derivados de cannabis, el cual estaba en 24 frascos de vidrio, en un envío procedente de California, Estados Unidos.

FGR inicia carpetas de investigación tras decomisar 707 kilos de drogas

En total, personal de la ANAM, Semar y FGR decomisaron 7.7 kilos de drogas procedentes del extranjero y las sustancias fueron confirmadas mediante análisis de laboratorio.

Las drogas fueron aseguradas y entregadas formalmente a personal de la FGR para continuar con las carpetas de investigación correspondientes.

Dichas instituciones lograron la detección de droga gracias al uso de tecnología rayos x, la inspección física selectiva y trabajo coordinado que permite detectar métodos de ocultamiento.