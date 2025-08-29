Arturo Zaldívar aseguró que tiene fe en los nuevos ministros y ministras de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes fueron electos por voto popular.

Al respecto, el ex ministro Arturo Zaldívar, y quien presidiera el máximo tribunal, aseguró estar confiado en que la nueva SCJN funcionará de buena manera.

No obstante, enfatizó que los integrantes de la nueva SCJN tiene un gran reto por delante, debido a su elección derivado de la reforma al Poder Judicial.

Arturo Zaldívar participó en el podcast “La Moreniza”, en el cual fue cuestionado acerca de su posición ante la nueva SCJN.

Allí el ex ministro dejó ver su confianza hacia los nuevos integrantes del máximo tribunal, asegurando que en este “experimento” tienen todo para llevar a cabo un buen desempeño.

“Va a salir bien el experimento de la Corte. Este experimento, ejercicio o apuesta por una nueva justicia funcionará. Llegó gente de primera”, dijo Arturo Zaldívar.

Para el ex integrante del Alto tribunal, los nuevos ministros y ministras de la SCJN deberán hacer frente a un importante reto que resulta de la reforma al Poder Judicial.

Y es que Arturo Zaldívar manifestó que de ahora en adelante cada decisión que tomen será seguida de cerca tanto por el pueblo de México como por la oposición.