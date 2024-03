Arturo Montiel, ex gobernador del Estado de México, reapareció tras un largo tiempo de estar alejando de eventos públicos para apoyar a Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la alianza PAN, PRI y PRD, pero no se salvó de las críticas.

Ayer domingo 3 de marzo, Arturo Montiel fue captado en el mitin de campaña de Xóchitl Gálvez desde Toluca, Estado de México, al que acudió en respaldo a la candidata presidencial de la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’.

Montiel Rojas fue captado cuando saludaba a toda la militancia priista que se hizo presente en Toluca para apoyar a Xóchitl Gálvez en la entidad históricamente gobernada por el PRI y que hoy encabeza Morena con Delfina Gómez.

Chulada: El exgobernador Arturo Montiel Rojas asiste al mitin de la candidata del PRI, @XochitlGalvez, en el Estado de Méxicopic.twitter.com/M5318fk3CQ — Alvaro Delgado Gómez (@alvaro_delgado) March 4, 2024

Arturo Montiel es criticado por reaparecer sólo para apoyar a Xóchitl Gálvez

Al ser captado en el mitin de Xóchitl Gálvez en Toluca, Arturo Montiel recibió diversas críticas por su reaparición para apoyar a la candidata de oposición.

En la plataforma X, uno de los que se expresó al respecto fue el comunicador simpatizante de Morena Álvaro Delgado, quien dijo lo siguiente al compartir el video de la llegada de Arturo Montiel:

“Chulada: El exgobernador Arturo Montiel Rojas asiste al mitin de la candidata del PRI, @XochitlGalvez, en el Estado de México” Álvaro Delgado

Por su parte, José García Hernández, mejor conocido como ‘monero Hernández’, se burló del ‘tinte’ de cabello de Arturo Montiel.

Otros usuarios aludieron tanto a Arturo Montiel como a César Camacho (ex gobernador priista también presente en el evento) como “la crema y nata de la corrupción priista”: “Finísimas personas! La crema y nata de la corrupción priista y no le hagas el feo a César Camacho q también sale en el video”, comentó .

En el mismo sentido, hubo quien hizo alusión a Arturo Montiel y toda la militancia priista presente en el evento de Xóchitl Gálvez como ‘dinosaurios’ del PRI.

Parece programación de domingo a las 10 am en Reactor pic.twitter.com/DYHhiAx3B9 — Barker (@angelikabarker) March 4, 2024

Asimismo, entre los usuarios también hubo quienes salieron en defensa de Arturo Montiel y Xóchitl Gálvez para destacar que del lado de Claudia Sheinbaum están ex priistas como Eruviel Ávila.

Xóchitl Gálvez agradece apoyo de ex gobernadores Arturo Montiel y César Camacho

La presencia de Arturo Montiel no pasó desapercibida para Xóchitl Gálvez, quien agradeció la asistencia del ex gobernador originario de Atlacomulco, así como la del también ex mandatario mexiquense César Camacho Quiroz.

En su discurso, la candidata presidencial agradeció la asistencia de ambos ex gobernadores y aprovechó para reclamar la ausencia (sin hacer mención explícita) de los también ex mandatarios mexiquenses: Alfredo del Mazo y Eruviel Ávila.

Gálvez Ruiz destacó que tanto Arturo Montiel como César Camacho son “gobernadores que no se rajan” a diferencia de “otros que ya conocemos”.

Sugirió que otros ex gobernadores ausentes renunciaron al PRI, pues “deben tener la cola larga” y ahora están del lado de la 4T para intentar obtener fuero y quedar impunes.

“A los exgobernadores César Camacho y Arturo Montiel, estos gobernadores que no se rajan como otro que ya conocemos. De ese tamaño deben tener la cola larga, por eso se van, para que no los metan a la cárcel” Xóchitl Gálvez. Candidata presidencial del PAN, PRI y PRD

Es importante recordar que Eruviel Ávila renunció al PRI para pasarse al Partido Verde , partido que hoy forma parte de la coalición que apoya las aspiraciones presidenciales de Claudia Sheinbaum y con el que el ex priista busca una diputación federal.

Xóchitl Gálvez en mitin en Toluca, Estado de México (Crisanta Espinosa Aguilar)

¿Cómo va Xóchitl Gálvez en las encuestas rumbo a las elecciones 2024?

Según datos de la encuesta MetricsMx sobre la intención de voto, Xóchitl Gálvez se mantiene en el segundo lugar de preferencias entre los presidenciables de las elecciones 2024:

Claudia Sheinbaum: 61% a favor

Xóchitl Gálvez: 20% a favor

Jorge Álvarez Máynez: 4.4% a favor

Encuesta MetricsMx al 1 marzo 2024 (Eduardo Díaz)

Elecciones 2024 México: Lo que debes saber

Las elecciones 2024 México se llevarán a cabo el domingo 2 de junio y están organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Para las elecciones 2024 en México estarán en juego hasta 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se elegirán:

Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

A nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de gobierno de las siguientes entidades:

Chiapas

Ciudad de México (CDMX)

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Puebla

Tabasco

Veracruz

Yucatán

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.