Jorge Álvarez Máynez tachó de “payasada” al pacto de sangre que realizó Xóchitl Gálvez como parte de su arranque de campaña el pasado 2 de marzo.

De acuerdo con el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, él no necesita hacer ese tipo de acciones para comprometerse como parte de su campaña por la presidencia.

Jorge Álvarez Máynez hizo referencia a una polémica situación que llevó a cabo Xóchitl Gálvez, y que se robó los reflectores en su arranque de campaña.

Periodo de intercampaña 2024: Qué es, cuándo inicia y termina; esto es lo que no deben hacer las candidatas a la presidencia de México

Jorge Álvarez Máynez calificó de “payasada” el pacto con sangre que realizó Xóchitl Gálvez, para demostrar que sí está comprometida con las causas sociales.

El candidato emecista manifestó que “no necesita sacarse la sangre” para firmar un compromiso, pues aseguró que el es una persona “de palabra”.

Además, resaltó que no acudirá ante notario para firmar sus compromisos de campaña, pues afirmó que él siempre ha luchado por las causas” de los mexicanos.

Jorge Álvarez Máynez dijo que nadie ha aportado a su campaña política, por lo que será difícil que alguien lo señale previo a las elecciones 2024.

Afirmó que por esta razón puede “caminar tranquilo por las calles”, por lo que consideró que no es necesario caer en las acciones que llevó a cabo Xóchitl Gálvez.

“Yo no necesito ni firmarlo ante notario ni mucho menos hacer la payasada de sacarme sangre, porque tengo palabra, porque tengo historia, y porque he luchado toda mi vida por las causas que son correctas. Nadie puede decirme que voté una reforma a favor de Peña Nieto. Porque nadie me ha dado un peso para una campaña. Por eso puedo caminar tranquilamente por las calles”.

Jorge Álvarez Máynez