Arturo Ávila, diputado del Grupo parlamentario de Morena, presentó una queja formal ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE contra el PAN y el influencer Edson Andrade, a quienes señala por presuntos gastos no reportados, triangulación de recursos y simulación de propaganda política en favor de ese partido.

Según el legislador, los hechos apuntan a un esquema de intervención ilegal de particulares, uso indebido de recursos y posibles aportaciones prohibidas dentro de las actividades partidistas.

Arturo Ávila denuncia al PAN ante el INE por participación de Edson Andrade en marcha de la Generación Z

Ávila recordó que la presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, reconoció públicamente la existencia de un contrato con Edson Andrade por más de 2 millones de pesos, aunque dicho pago habría sido distribuido entre siete personas, lo que para el morenista podría constituir una operación irregular. Añadió que el influencer, quien impulsó la llamada marcha de la Generación Z presentándose como apartidista, mantenía vínculos directos con Acción Nacional que no fueron transparentados ante la autoridad electoral.

El legislador pidió al INE valorar la apertura de un procedimiento oficioso y una auditoría permanente a los contratos del PAN, al considerar que existe un reconocimiento explícito del uso de contratos simulados. También afirmó que se ha conformado un esquema de propaganda encubierta que incluye mensajes, narrativas y convocatorias con impacto electoral, sin revelar la relación financiera con el partido.

Finalmente, Ávila sostuvo que estos hechos podrían constituir gastos no reportados, triangulación de recursos, aportaciones en especie no registradas y subcontrataciones opacas, lo que implicaría violaciones directas a las normas fiscales y al reglamento de fiscalización electoral.