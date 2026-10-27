Trabajadores del IMSS aceptarán los 12 puntos que expuso Zoé Robledo para mejorar al instituto, siempre que renuncie Rafael Olivos al sindicato.

Así lo señaló Rafael Soto, vocero del Comité de Movilización Nacional del IMSS, quien reiteró que continuarán a pie de lucha para que el gobierno federal escuche a los trabajadores operativos.

“A mí me parece interesante que haya una propuesta…pero también queremos que nos volteen a ver porque no hemos dejado de movilizarnos y no lo vamos a dejar de hacer hasta que se genere este canal de diálogo para que hablen con el frente operativo y se haga la renuncia de Rafael Olivos, eso es inamovible!” Rafael Soto

Trabajadores del IMSS aceptarán propuesta de Zoé Robledo hasta que renuncie Rafael Olivos

De acuerdo con Rafael Soto, están de acuerdo con los 12 puntos que Zoé Robledo presentó en la conferencia mañanera del 27 de octubre para mejorar al IMSS y “hayan visto lo que no vieron en siete años”.

“A mí me parece interesante que haya una propuesta, que hayan visto lo que no vieron en siete años ya es un gran logro y queremos contribuir a este diálogo” Rafael Soto

Sin embargo, no aceptarán ningún acuerdo ni dejarán las movilizaciones hasta que se presente la renuncia de Rafael Olivos y el gobierno federal escuche al personal operativo.

“Ya lo hemos dicho desde un inicio, nuestro movimiento es pacífico, nuestro movimiento es constructivo y queremos enriquecerlo pero también queremos que nos volteen a ver porque no hemos dejado de movilizarnos y no lo vamos a dejar de hacer hasta que se genere este canal de diálogo para que hablen con el frente operativo y se haga la renuncia de Rafael Olivo, eso es inamovible!” Rafael Soto

De acuerdo con Rafael Soto, es necesario que Zoé Robledo y la presidenta Claudia Sheinbaum deben escuchar a los trabajadores del frente operativo y entablar el diálogo sin el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) como intermediario.

Asimismo, reclamó que desde el sindicato “manejan otro dato” pese a que los trabajadores que atienden en “hospitales desbordados” son quienes deben ser incluidos en el diálogo para el mejor funcionamiento del IMSS.

“Queremos contribuir los que estamos en el frente operativo…queremos ser parte del diálogo, que seamos tomados en cuenta como la realidad paralela que no quieren ver porque estos funcionarios y este sindicato a veces manejan otro dato, pareciera que viven en Dinamarca quizá, pero los que atendemos en México, en la vida de a de veras, los que estamos con los pacientes en los hospitales desbordados con falta de camas e insumos no quieren incluirnos en este diálogo” Rafael Soto

“Donde él quiera”: Trabajadores llaman a Olivos a un debate; regresarán oficinas cuando renuncie

Por otra parte, Rafael Soto hizo un llamado a Rafael Olivos a entablar un diálogo o un debate con los trabajadores del IMSS.

De acuerdo con el vocero del Comité de Movilización Nacional, aceptarán el diálogo “donde él quiera” para mostrarle, con argumentos sólidos, por qué no representa a la base trabajadora.

“Le tomamos la palabra, el día que quiera. No quiso, nosotros sí queremos… Le abrimos el debate donde él quiera. Aquí, en Gobernación, en Palacio Nacional, donde él nos diga, estamos dispuestos a enseñarle con argumentos sólidos porque él no representa la base trabajadora que dice representar” Rafael Soto

Reiteró que mantendrán la exigencia de su renuncia y aseguró que dejarán las movilizaciones y entregarán las oficinas tomadas hasta que Rafael Olivos deje el SNTSS.

“No hay acuerdos, no paramos las movilizaciones hasta que renuncie Rafael Olivos. En el momento en el que haya renuncia, regresamos las oficinas sindicales de las siete que tenemos tomados…le regresamos las oficinas a Zoé Robledo para que pueda regresar a su oficina y les regresamos otra vez el Sindicato Nacional” Rafael Soto

Además, recordó que mantienen el llamado a la megamovilización del próximo 30 de octubre, así como a la asamblea general para que los trabajadores del IMSS se preparen rumbo al congreso extraordinario para cambiar los mandos del sindicato.