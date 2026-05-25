Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, respaldó la renuncia de Andrés Manuel López Beltrán y dijo que “hizo lo correcto” si busca contender en las elecciones de 2027.

“Él ya tiene, a su juicio, que retirarse para preparar su nueva etapa política de participación en la comunidad. Creo que hizo lo correcto”. Ricardo Monreal

Esta declaración se da luego de que Andrés Manuel López Beltrán anunciara que deja el cargo en la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo de Morena para ser candidato a diputado por Tabasco.

Ricardo Monreal respalda renuncia de Andrés Manuel López Beltrán (Captura)

Monreal afirma que Andrés Manuel López Beltrán “hizo lo correcto” al renuncia para contender en 2027

En conferencia de prensa, Ricardo Monreal habló de la reciente renuncia de Andrés Manuel López Beltrán del Comité Ejecutivo de Morena a fin de prepararse para postularse como candidato a diputado.

Ricardo Monreal destacó que López Beltrán hizo lo correcto y lo describió como un joven con “talento y capacidad” que cuenta con su reconocimiento. Le deseó éxito en esta nueva etapa.

“En lo personal, le deseo suerte. Es una gente que tiene mi reconocimiento”. Ricardo Monreal

Al ser cuestionado sobre si pesará más la sombra de AMLO, Ricardo Monreal respondió que lo determinante para los electores será la congruencia, así como las propuestas que presente.

La salida de López Beltrán ocurre en medio de los movimientos anticipados dentro de Morena de cara a las elecciones 2027, donde se renovará la Cámara de Diputados y diversos cargos locales.