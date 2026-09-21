El Instituto Nacional de Formación Política (INFP) de Morena desmintió su intervención en la selección de los Coordinadores Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, que posteriormente podrían ser aspirantes en las elecciones 2027.

El INFP destacó su respaldo a Citlalli Hernández, como titular de la Comisión Nacional de Elecciones, así como a la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel.

INFP rechaza su intervención en las candidaturas rumbo a 2027

Tras las acusaciones sin fundamento en donde acusaban que el INFP tenía injerencia en la selección de los posibles candidatos de las elecciones 2027, también llamados coordinadores estatales de Morena, el Instituto rechazó toda posibilidad.

Si bien, el Instituto apuntó que ellos capacitan a sus militantes mediante cursos, talleres, diplomados y seminarios, no tienen participación en la selección hecha mediante las encuestas de la Comisión Nacional de Elecciones.

Asimismo, sostuvo que el INFP también tiene una visión clara que va más allá de un cargo político, sino el de “generar conciencia” sobre los interesados en las política, para así reducir y entender las causas de las desigualdades.

“[Busca] generar conciencia, fortalecer el pensamiento crítico, conocer nuestra historia y comprender las causas de las desigualdades que todavía existen” Comunicado del INFP de Morena.

Además de reconocer a Citlalli Hernández en su cargo al frente de la Comisión Nacional de Elecciones, también nombró la labor de Ariadna Montiel como dirigente nacional de Morena.

Comunicado del INFP de Morena sobre injerencia en candidaturas de las elecciones 2027. (Facebook/infpmorena)

INFP rechaza obtener la mayoría del presupuesto de Morena

Sumado a la injerencia que se apuntaba que el INFP tenía, también rechazó la posibilidad de tener más de la mitad del presupuesto de Morena.

“La administración de los recursos del Instituto se realiza conforme a las disposiciones y mecanismos financieros establecidos por esta función” Comunicado del INFP de Morena.

Asimismo, el INFP aseguró que Rafael Barajas Durán, su presidente, “no recibe remuneración por esta función”, subrayando que lo hace de forma honorífica.