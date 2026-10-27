El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México respondió a la columna del periodista Héctor de Mauleón, publicada el 26 de octubre en el diario El Universal, sobre una presunta reunión de Ariadna Montiel con Aureliano Guzmán Loera alías “El Guano”.

A través de un posicionamiento oficial, las autoridades federales rechazaron que exista información institucional que confirme la autenticidad del supuesto reporte de inteligencia mencionado por el columnista.

Gabinete de Seguridad responde al caso de Ariadna Montiel y “El Guano” (@GabSeguridadMX / X)

Gabinete de Seguridad niega información sobre Ariadna Montiel y “El Guano”

En su aclaración en su cuenta oficial de X, el Gabinete de Seguridad aseguró que es falso que las instituciones que lo integran hayan confirmado la información publicada sobre una supuesta reunión con Aureliano Guzmán Loera y acuerdos con integrantes de la delincuencia organizada por parte de Ariadna Montiel.

La respuesta se refiere a la columna titulada La reunión de la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, con El Guano, difundida por Héctor de Mauleón en El Universal, en la que se aborda el presunto encuentro.

Las autoridades federales subrayaron que no existe información oficial que permita confirmar la existencia o autenticidad de algún reporte de inteligencia federal como el referido en la publicación sobre nexos con el crimen organizado, tal y como también había afirmado Maru Campos.

Gobierno de México defiende sus procedimientos de inteligencia

El Gabinete de Seguridad también reiteró que las acciones de inteligencia e investigación se llevan a cabo con apego a la ley y bajo criterios de rigor institucional.

Asimismo, sostuvo que estos procedimientos se realizan sin distinción de personas, cargos públicos o filiaciones políticas.

Con este pronunciamiento, el Gobierno de México fijó su postura frente a la información difundida sobre Ariadna Montiel y “El Guano”, y negó que sus instituciones hayan respaldado oficialmente las afirmaciones relacionadas con la supuesta reunión y los presuntos acuerdos con integrantes de la delincuencia organizada.