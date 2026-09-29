La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) hizo un llamado a las autoridades para que se haga justicia por los asesinatos de 2 estudiantes de la UAEM Estado de México.

“Demandamos el pronto esclarecimiento de los hechos mediante investigaciones exhaustivas y conforme a derecho que permitan identificar a los responsables y garantizar justicia para las víctimas y sus familias” ANUIES

Por medio de un comunicado, la asociación demandó que el gobierno del Estado de Morelos esclarezca cuanto antes los casos de los estudiantes de la Preparatoria No. 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

De la misma forma, la ANUIES pidió que se desplieguen las acciones necesarias para reforzar las condiciones de seguridad y protección a las comunidades universitarias de la entidad.

Pronunciamiento ante los hechos de violencia contra dos estudiantes de Preparatoria de la @uaemorelos pic.twitter.com/HtDkL1mq75 — ANUIES (@ANUIES) September 28, 2026

ANUIES exige justicia por asesinatos de alumnos de la Preparatoria No. 2 de la UAEM

El asesinato de dos estudiantes de la Preparatoria No. 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos provocó un comunicado de la ANUIES para reforzar la seguridad en Cuernavaca.

Asimismo, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que agotará todas las líneas de investigación por los hechos ocurridos el sábado 26 de septiembre en la colonia Chulavista.

La ANUIES resaltó que solo así se podrá identificar a los responsables de los asesinatos y, con ello, se hará justicia tanto para las víctimas como para sus familiares.

Además, hizo un llamado para que todas las autoridades universitarias del país emprendan acciones para garantizar a los estudiantes una vida libre de violencia en los espacios en los que crecen y conviven.

Lo anterior debido a que resaltó que fortalecer la seguridad y la integridad de nuestras comunidades universitarias, es una prioridad compartida y una responsabilidad de todas y todos.

Piden reforzar seguridad en universidades

Al llamar a ls autoridades investigar los recientes asesinatos en la UAEM, la ANUIES también pidió poner atención a las medidas de seguridad que se despliegan alrededor de los centros educativos.

Sobre el punto, la asociación pidió que el gobierno del Estado de México refuerce de inmediato las acciones de prevención, seguridad y protección de las comunidades universitarias y de las juventudes.

En especial porque señaló que la violencia contra los estudiantes no debe normalizarse ni verse como un elemento de la vida cotidiana, pues la seguridad de los jóvenes tiene que ser una prioridad nacional.

Asimismo, apuntó que las instituciones de educación superior han fortalecido sus protocolos, pero dichos esfuerzos no son suficientes “cuando la violencia alcanza los trayectos, las calles y los entornos”.