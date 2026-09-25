Joselyn Sandoval y Juan Carlos Ortiz fueron despedidos la tarde de este viernes 25 de septiembre por habitantes de Otumba y compañeros de la UAEMéx; exigen justicia y piden paz en Santiago Tolman.

Con misa y cortejo fúnebre, familiares y amigos llevaron los cuerpos de Joselyn Sandoval y Juan Carlos Ortiz al panteón municipal de Otumba en el Estado de México, dos y tres días después de ser localizados sin vida.

Los asesinatos de los novios y un tercer hombre que todavía no ha sido identificado, provocaron indignación entre los habitantes de Otumba.

Joselyn Sandoval y Juan Carlos Ortiz: Habitantes de Otumba despiden a la pareja

Poco después de las 12:00 horas, se emprendió el cortejo fúnebre de Joselyn Sandoval y Juan Carlos Ortiz, de los lugares en los que fueron velados con rumbo al panteón municipal de Otumba.

En el sepelio estuvieron presentes estudiantes de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), quienes llegaron a la casa en donde los jóvenes fueron velados.

En la iglesia de Santiago Apóstol, los cuerpos de Joselyn y Juan Carlos recibieron misa de cuerpo presente, la cual duró una hora aproximadamente, para partir posteriormente al panteón a 30 minutos de distancia.

De acuerdo con los medios de comunicación, el cortejo fúnebre de Joselyn Sandoval y Juan Carlos Ortiz constó de al menos 400 habitantes de Otumba, quienes caminaron tras salir de la iglesia.

El cortejo fúnebre fue acompañado por elementos de la policía municipal, así como elementos de movilidad y habitantes de Otumba, quienes acompañaron a la familia de los jóvenes.

“Solo queremos paz”: habitantes de Otumba despiden a Joselyn Sandoval y Juan Carlos Ortiz (Itzel Alanís)

Habitantes de Otumba sólo quieren paz, exclaman ante asesinato de Joselyn Sandoval y Juan Carlos Ortiz

La población de Santiago Tolman ha manifestado su dolor ante el asesinato de Joselyn Sandoval y Juan Carlos Ortiz, víctimas de la violencia en Otumba, por lo que solo piden tener paz ante la inseguridad.

Los habitantes de Otumba también señalaron que aunado a la inseguridad e incertidumbre por los asesinatos de Joselyn Sandoval y Juan Carlos Ortiz, las autoridades no escuchan sus peticiones.

Por lo mismo, exigen justicia por la muerte de Joselyn Sandoval y Juan Carlos Ortiz, a quienes definieron como jóvenes trabajadores queridos en la comunidad de Santiago Tolman.