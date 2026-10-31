Si has sentido calor en México en este final de octubre, esto se debe a la llegada del anticiclón que elevará las temperaturas hasta el 3 de noviembre.

Cambiando por unos días el frío otoñal de México por un clima parecido al de primavera/verano, aunque esta temperatura provocada por el anticiclón no durará mucho.

Anticiclón dará temperaturas máximas en México durante el fin de semana

De acuerdo con la plataforma digital de alertamiento de riesgos SASSLA Clima, México registrará altas temperaturas durante unos días por la llegada del anticiclón.

Que es una zona de alta presión atmosférica que estabiliza el tiempo al despejar el cielo, disipar la nubosidad y evitar la formación de lluvias.

Anticiclón en México (Especial)

Este anticiclón afectará las temperaturas de México desde el viernes 30 de octubre y hasta el martes 3 de noviembre, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Se prevé un incremento en la radiación solar y temperaturas máximas situadas entre los 28 ºC y los 39 ºC a escala nacional.

Sin embargo, la región del noroeste mexicano (Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua), mantendrá un clima frío y alta probabilidad de lluvias.

Asimismo, se enfatiza que no debe confundirse con una ola de calor, dado que su duración es de apenas unos cuantos días.

Tras el anticiclón regresará el frío a México

A pesar de este cambio repentino en la temperatura por el paso del anticiclón, regresará el frío a México.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, el sistema anticiclónico comenzará a disiparse durante el martes 3 de noviembre.

Posteriormente, entre la noche del martes y el miércoles 4 de noviembre, ingresará un nuevo frente frío a México, restableciendo paulatinamente el clima de la temporada.

Aún así, se recomienda colocar protector solar durante el fin de semana que dure el anticiclón en México, además de consumir agua de forma constante para prevenir cuadros de deshidratación.