Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) dieron a conocer que activaron una Alerta Amarilla en al menos 6 alcaldías debido a que se esperan bajas temperaturas para la mañana del jueves 29 de octubre.
De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), las bajas temperaturas en CDMX se esperan entre las 03:00 y las 08:00 horas.
Estas alcaldías de CDMX en Alerta Amarilla por bajas temperaturas
La SGIRPC dio a conocer que activó una Alerta Amarilla en 6 alcaldías de la CDMX debido a la presencia de bajas temperaturas durante las primeras horas de este jueves 28 de octubre.
El pronóstico del clima señala que las temperaturas bajaran entre los 4° y los 6° C, siendo estas las 6 alcaldías de la CDMX que esperan un clima gélido:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Xochimilco
Esto quiere decir que el clima frío afectará principalmente la zona sur de la CDMX, por lo que en estas alcaldías será importante estar bien abrigado para evitar afectaciones a la salud.
Recomendaciones a seguir por bajas temperaturas en CDMX
La SGIRPC compartió una serie de medidas de prevención a seguir ante las bajas temperaturas en la CDMX:
- Vestir ropa abrigadora, cubriendo principalmente la nariz, boca y cuello, así como manos y pies
- Resguarda a las mascotas dentro de tu vivienda
- Evita los cambios bruscos de temperatura
- Bebe líquidos con abundancia, preferentemente agua
- Consume alimentos como frutas y verduras que contengan vitaminas A y C
- Usar crema hidratante en tus manos y cuerpo
Es importante estar preparado ante las bajas temperaturas, con el objetivo de evitar cualquier situación que represente un riesgo para tu salud y la de tu familia.