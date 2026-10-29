Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) dieron a conocer que activaron una Alerta Amarilla en al menos 6 alcaldías debido a que se esperan bajas temperaturas para la mañana del jueves 29 de octubre.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), las bajas temperaturas en CDMX se esperan entre las 03:00 y las 08:00 horas.

Estas alcaldías de CDMX en Alerta Amarilla por bajas temperaturas

La SGIRPC dio a conocer que activó una Alerta Amarilla en 6 alcaldías de la CDMX debido a la presencia de bajas temperaturas durante las primeras horas de este jueves 28 de octubre.

El pronóstico del clima señala que las temperaturas bajaran entre los 4° y los 6° C, siendo estas las 6 alcaldías de la CDMX que esperan un clima gélido:

Álvaro Obregón Cuajimalpa Magdalena Contreras Milpa Alta Tlalpan Xochimilco

Esto quiere decir que el clima frío afectará principalmente la zona sur de la CDMX, por lo que en estas alcaldías será importante estar bien abrigado para evitar afectaciones a la salud.

Estas alcaldías de CDMX en Alerta Amarilla por bajas temperaturas (SGIRPC_CDMX)

Recomendaciones a seguir por bajas temperaturas en CDMX

La SGIRPC compartió una serie de medidas de prevención a seguir ante las bajas temperaturas en la CDMX:

Vestir ropa abrigadora, cubriendo principalmente la nariz, boca y cuello, así como manos y pies

Resguarda a las mascotas dentro de tu vivienda

Evita los cambios bruscos de temperatura

Bebe líquidos con abundancia, preferentemente agua

Consume alimentos como frutas y verduras que contengan vitaminas A y C

Usar crema hidratante en tus manos y cuerpo

Es importante estar preparado ante las bajas temperaturas, con el objetivo de evitar cualquier situación que represente un riesgo para tu salud y la de tu familia.