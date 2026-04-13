Caminos y Puentes Federales (Capufe), anunció un aumento de tarifas para todas las autopistas y casetas que administra, mismo que entró en vigor desde el día lunes 13 de abril.
De acuerdo con lo informado por el organismo, el ajuste fue de entre 5% y 9%, dependiendo del tramo, y afecta a todas las categorías de vehículos, pues aplica para motos, autos, autobuses y camiones.
Entonces, ¿cuáles serán las nuevas tarifas de las casetas? Te contamos con detalles sobre los nuevos precios para las autopistas principales que dio a conocer la Capufe.
Nuevas tarifas en autopista Chamapa–Lechería
Entre las autopistas a las que se les aplicó un ajuste en sus tarifas desde el 13 de abril, la Capufe incluyó a la Chamapa–Lechería, donde los precios por tramos son los siguientes:
- Chamapa–Lechería: Autos 69 / Motos 34
- Chamapa–San Miguel: Autos 63 / Motos 31
- Chamapa–Lago de Guadalupe: Autos 61 / Motos 30
- Chamapa–Atizapán: Autos 48 / Motos 24
- Chamapa–Madin: Autos 36 / Motos 18
- Chamapa–San Mateo Nopala: Autos 13 / Motos 6
- Chamapa–Cipreses: Autos 6 / Motos 3
- Cipreses–Lechería: Autos 62 / Motos 31
- Cipreses–San Miguel: Autos 52 / Motos 26
- Cipreses–Lago de Guadalupe: Autos 51 / Motos 25
- Cipreses–Atizapán: Autos 42 / Motos 21
- Cipreses–Madin: Autos 26 / Motos 13
- Cipreses–San Mateo Nopala: Autos 5 / Motos 2
- San Mateo Nopala–Lechería: Autos 60 / Motos 30
- San Mateo Nopala–San Miguel: Autos 49 / Motos 24
- San Mateo Nopala–Lago de Guadalupe: Autos 46 / Motos 23
- San Mateo Nopala–Atizapán: Autos 36 / Motos 18
- San Mateo Nopala–Madin: Autos 21 / Motos 10
- Madin–Lechería: Autos 36 / Motos 18
- Madin–San Miguel: Autos 25 / Motos 12
- Madin–Lago de Guadalupe: Autos 22 / Motos 11
- Madin–Atizapán: Autos 8 / Motos 4
- Atizapán–Lechería: Autos 21 / Motos 10
- Atizapán–San Miguel: Autos 13 / Motos 6
- Atizapán–Lago de Guadalupe: Autos 9 / Motos 4
- Lago de Guadalupe–San Miguel: Autos 3 / Motos 1
- Lago de Guadalupe–Lechería: Autos 8 / Motos 4
- San Miguel–Lechería: Autos 6 / Motos 3
- Lomas Verdes–Lechería: Autos 61 / Motos 30
- Lomas Verdes–San Miguel: Autos 49 / Motos 24
- Lomas Verdes–Lago de Guadalupe: Autos 44 / Motos 22
- Lomas Verdes–Atizapán: Autos 36 / Motos 18
- Lomas Verdes–Madin: Autos 18 / Motos 9
- Lomas Verdes–San Mateo Nopala: Autos 21 / Motos 10
- Lomas Verdes–Cipreses: Autos 36 / Motos 18
- Lomas Verdes–Chamapa: Autos 42 / Motos 21
- Lechería Retorno: Autos 69 / Motos 34
Nuevas tarifas en autopista México–Querétaro
La México–Querétaro es otra de las autopistas con un incremento en sus precios de casetas, debido a lo cual los conductores deberán pagar estos precios por su servicio:
- México–Querétaro (tramo completo): Autos 226 / Motos 113
- Tepotzotlán – México–Tepeji: Autos 113 / Motos 56
- Jorobas – Jorobas–Tepeji: Autos 74 / Motos 37
- Jorobas (CEM) – Jorobas–Tepeji: Autos 74 / Motos 37
- Palmillas – Tepeji–Palmillas: Autos 113 / Motos 56
- Palmillas Bis – Tepeji–Palmillas: Autos 103 / Motos 51
Nuevas tarifas en autopista México–Puebla
Otra de las vías de gran importancia a las que se les subió el precio de peaje es la autopista México-Puebla, pues tendrá los siguientes costos desde el mismo 13 de abril:
- Chalco (México–Chalco): Autos 26 / Motos 13
- Ixtapaluca (Chalco–México): Autos 26 / Motos 13
- San Marcos (México–San Martín Texmelucan): Autos 173 / Motos 86
- San Marcos Bis (México–Circuito Exterior Mexiquense): Autos 30 / Motos 15
- San Martín (San Martín Texmelucan–Puebla): Autos 53 / Motos 26
Nuevas tarifas en autopista México–Cuernavaca
La México–Cuernavaca es otra de las vías de gran uso administradas por Capufe, que tiene un nuevo costo, pues se dio a conocer que las tarifas a pagar se tratan de estas:
- Tlalpan (México–Cuernavaca): Autos 156 / Motos 78
- Tres Marías “A” y “B” (Tres Marías–Cuernavaca): Autos 56 / Motos 28
- Viaducto Elevado Tlalpan (CDMX–Cuernavaca): Autos 186 / Motos 93
Nuevas tarifas en autopista Cuernavaca-Acapulco
En lo que corresponde a la autopista Cuernavaca-Acapulco, la autoridad estableció que los costos para utilizarla dependiendo del tramo se tratan de los siguientes:
- Central de Abastos (Cuernavaca–Central de Abastos): Autos 10 / Motos 5
- Aeropuerto (Cuernavaca–Aeropuerto): Autos 16 / Motos 8
- Xochitepec (Cuernavaca–Xochitepec): Autos 33 / Motos 16
- Xochitepec–Alpuyeca: Autos 9 / Motos 4
- Ing. Francisco Velasco Durán (Cuernavaca–Puente de Ixtla): Autos 100 / Motos 50
- Alpuyeca (I1, Cuernavaca–Alpuyeca): Autos 68 / Motos 34
- Alpuyeca (I2, Alpuyeca–Puente de Ixtla): Autos 32 / Motos 16
- Paso Morelos (D, Puente de Ixtla–Chilpancingo): Autos 209 / Motos 104
- Paso Morelos (I1, Puente de Ixtla–Paso Morelos): Autos 80 / Motos 40
- Paso Morelos (I2, Paso Morelos–Chilpancingo): Autos 126 / Motos 63
- Palo Blanco (Chilpancingo–Tierra Colorada): Autos 190 / Motos 95
- La Venta (Tierra Colorada–Acapulco): Autos 171 / Motos 85
Nuevas tarifas en autopista La Pera–Cuautla
En lo que respecta a La Pera-Cuautla, Capufe refirió que los conductores tienen que desembolsar las siguientes cantidades dependiendo del tramo que vayan a recorrer:
- La Pera A – Cuautla A (Circuito cerrado): Autos 86 / Motos 43
- Cuautla B – La Pera B: Autos 86 / Motos 43
- Tepoztlán A – Oacalco A: Autos 33 / Motos 16
- Oacalco B – Tepoztlán B: Autos 33 / Motos 16
- Tepoztlán A – Cuautla A: Autos 64 / Motos 32
- Cuautla B – Tepoztlán B: Autos 64 / Motos 32
- Tepoztlán A – Oaxtepec A: Autos 46 / Motos 23
- Oaxtepec B – Tepoztlán B: Autos 46 / Motos 23
- Oacalco A – Cuautla A: Autos 33 / Motos 16
- Cuautla B – Oacalco B: Autos 33 / Motos 16
- Oacalco A – Oaxtepec A: Autos 12 / Motos 6
- Oaxtepec B – Oacalco B: Autos 12 / Motos 6
- La Pera A – Oacalco A: Autos 53 / Motos 26
- Oacalco B – La Pera B: Autos 53 / Motos 26
- La Pera A – Oaxtepec A: Autos 66 / Motos 33
- Oaxtepec B – La Pera B: Autos 66 / Motos 33
- Tepoztlán B – La Pera B: Autos 20 / Motos 10
- La Pera A – Tepoztlán A: Autos 20 / Motos 10