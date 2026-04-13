Caminos y Puentes Federales (Capufe), anunció un aumento de tarifas para todas las autopistas y casetas que administra, mismo que entró en vigor desde el día lunes 13 de abril.

De acuerdo con lo informado por el organismo, el ajuste fue de entre 5% y 9%, dependiendo del tramo, y afecta a todas las categorías de vehículos, pues aplica para motos, autos, autobuses y camiones.

Entonces, ¿cuáles serán las nuevas tarifas de las casetas? Te contamos con detalles sobre los nuevos precios para las autopistas principales que dio a conocer la Capufe.

Caseta de cobro de Capufe (Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro)

Nuevas tarifas en autopista Chamapa–Lechería

Entre las autopistas a las que se les aplicó un ajuste en sus tarifas desde el 13 de abril, la Capufe incluyó a la Chamapa–Lechería, donde los precios por tramos son los siguientes:

Chamapa–Lechería: Autos 69 / Motos 34

Chamapa–San Miguel: Autos 63 / Motos 31

Chamapa–Lago de Guadalupe: Autos 61 / Motos 30

Chamapa–Atizapán: Autos 48 / Motos 24

Chamapa–Madin: Autos 36 / Motos 18

Chamapa–San Mateo Nopala: Autos 13 / Motos 6

Chamapa–Cipreses: Autos 6 / Motos 3

Cipreses–Lechería: Autos 62 / Motos 31

Cipreses–San Miguel: Autos 52 / Motos 26

Cipreses–Lago de Guadalupe: Autos 51 / Motos 25

Cipreses–Atizapán: Autos 42 / Motos 21

Cipreses–Madin: Autos 26 / Motos 13

Cipreses–San Mateo Nopala: Autos 5 / Motos 2

San Mateo Nopala–Lechería: Autos 60 / Motos 30

San Mateo Nopala–San Miguel: Autos 49 / Motos 24

San Mateo Nopala–Lago de Guadalupe: Autos 46 / Motos 23

San Mateo Nopala–Atizapán: Autos 36 / Motos 18

San Mateo Nopala–Madin: Autos 21 / Motos 10

Madin–Lechería: Autos 36 / Motos 18

Madin–San Miguel: Autos 25 / Motos 12

Madin–Lago de Guadalupe: Autos 22 / Motos 11

Madin–Atizapán: Autos 8 / Motos 4

Atizapán–Lechería: Autos 21 / Motos 10

Atizapán–San Miguel: Autos 13 / Motos 6

Atizapán–Lago de Guadalupe: Autos 9 / Motos 4

Lago de Guadalupe–San Miguel: Autos 3 / Motos 1

Lago de Guadalupe–Lechería: Autos 8 / Motos 4

San Miguel–Lechería: Autos 6 / Motos 3

Lomas Verdes–Lechería: Autos 61 / Motos 30

Lomas Verdes–San Miguel: Autos 49 / Motos 24

Lomas Verdes–Lago de Guadalupe: Autos 44 / Motos 22

Lomas Verdes–Atizapán: Autos 36 / Motos 18

Lomas Verdes–Madin: Autos 18 / Motos 9

Lomas Verdes–San Mateo Nopala: Autos 21 / Motos 10

Lomas Verdes–Cipreses: Autos 36 / Motos 18

Lomas Verdes–Chamapa: Autos 42 / Motos 21

Lechería Retorno: Autos 69 / Motos 34

Nuevas tarifas en autopista México–Querétaro

La México–Querétaro es otra de las autopistas con un incremento en sus precios de casetas, debido a lo cual los conductores deberán pagar estos precios por su servicio:

México–Querétaro (tramo completo): Autos 226 / Motos 113

Tepotzotlán – México–Tepeji: Autos 113 / Motos 56

Jorobas – Jorobas–Tepeji: Autos 74 / Motos 37

Jorobas (CEM) – Jorobas–Tepeji: Autos 74 / Motos 37

Palmillas – Tepeji–Palmillas: Autos 113 / Motos 56

Palmillas Bis – Tepeji–Palmillas: Autos 103 / Motos 51

Nuevas tarifas en autopista México–Puebla

Otra de las vías de gran importancia a las que se les subió el precio de peaje es la autopista México-Puebla, pues tendrá los siguientes costos desde el mismo 13 de abril:

Chalco (México–Chalco): Autos 26 / Motos 13

Ixtapaluca (Chalco–México): Autos 26 / Motos 13

San Marcos (México–San Martín Texmelucan): Autos 173 / Motos 86

San Marcos Bis (México–Circuito Exterior Mexiquense): Autos 30 / Motos 15

San Martín (San Martín Texmelucan–Puebla): Autos 53 / Motos 26

Nuevas tarifas en autopista México–Cuernavaca

La México–Cuernavaca es otra de las vías de gran uso administradas por Capufe, que tiene un nuevo costo, pues se dio a conocer que las tarifas a pagar se tratan de estas:

Tlalpan (México–Cuernavaca): Autos 156 / Motos 78

Tres Marías “A” y “B” (Tres Marías–Cuernavaca): Autos 56 / Motos 28

Viaducto Elevado Tlalpan (CDMX–Cuernavaca): Autos 186 / Motos 93

Nuevas tarifas en autopista Cuernavaca-Acapulco

En lo que corresponde a la autopista Cuernavaca-Acapulco, la autoridad estableció que los costos para utilizarla dependiendo del tramo se tratan de los siguientes:

Central de Abastos (Cuernavaca–Central de Abastos): Autos 10 / Motos 5

Aeropuerto (Cuernavaca–Aeropuerto): Autos 16 / Motos 8

Xochitepec (Cuernavaca–Xochitepec): Autos 33 / Motos 16

Xochitepec–Alpuyeca: Autos 9 / Motos 4

Ing. Francisco Velasco Durán (Cuernavaca–Puente de Ixtla): Autos 100 / Motos 50

Alpuyeca (I1, Cuernavaca–Alpuyeca): Autos 68 / Motos 34

Alpuyeca (I2, Alpuyeca–Puente de Ixtla): Autos 32 / Motos 16

Paso Morelos (D, Puente de Ixtla–Chilpancingo): Autos 209 / Motos 104

Paso Morelos (I1, Puente de Ixtla–Paso Morelos): Autos 80 / Motos 40

Paso Morelos (I2, Paso Morelos–Chilpancingo): Autos 126 / Motos 63

Palo Blanco (Chilpancingo–Tierra Colorada): Autos 190 / Motos 95

La Venta (Tierra Colorada–Acapulco): Autos 171 / Motos 85

Nuevas tarifas en autopista La Pera–Cuautla

En lo que respecta a La Pera-Cuautla, Capufe refirió que los conductores tienen que desembolsar las siguientes cantidades dependiendo del tramo que vayan a recorrer: