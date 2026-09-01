Leonardo Lomelí destacó los resultados en economía y seguridad presentados por Claudia Sheinbaum en su Segundo Informe de Gobierno.

“En materia de seguridad han mejorado los indicadores y en materia de economía se ha abierto una recuperación y esas son buenas noticias” Leonaro Lomelí. Rector UNAM

El rector de la UNAM reconoció que, pese a brotes de violencia como el coche bomba en Zacatecas, la tendencia nacional de inseguridad va a la baja.

La presidenta Claudia Sheinbaum presumió una reducción del 51% en homicidios dolosos y del 54% en delitos de alto impacto respecto a 2018, además de miles de detenciones y decomisos.

En ese sentido, el rector Leonardo Lomelí subrayó que la postura de México frente a Estados Unidos ha sido la correcta.

Leonardo Lomelí resalta que tendencia de la violencia en México está a la baja

Sobre el coche bomba en Ojocaliente, Zacatecas, Leonardo Lomelí dijo que hay brotes de violencia en algunos puntos de México pero la tendencia es la abaja.

El rector de la UNAM dijo que la posición de México ante señalamientos por parte de Estados Unidos ha sido la correcta.

Resultados de seguridad en segundo Informe de Claudia Sheinbaum

Uno de los principales resultados de Sheinbaum en su Segundo Informe de Gobierno fue la reducción de 51 por ciento de homicidios, equivalente a 44 homicidios dolosos menos cada día.

Sobre delitos de alto impacto, la presidenta destacó que estos bajaron 54 por ciento respecto a 2018, sobre todo robo con violencia a transportistas, robo de vehículo con violencia y lesiones con arma de fuego.

Claudia Sheinbaum destacó desde Palacio Nacional 63 mil detenciones, de las cuales 207 fueron de objetivos prioritarios.

Además, la presidenta de México reportó el decomiso de 519 toneladas de drogas, el desmantelamiento de dos mil 725 narcolaboratorios, así como de 32 mil 824 armas de fuego.