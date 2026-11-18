A 20 años del inicio de la guerra contra el narco, Amnistía Internacional y diversas organizaciones llevarán a cabo una protesta en la que exigirán poner fin a la militarización.

De acuerdo con lo informado, más de 70 organizaciones y colectivos de víctimas se sumarán a la movilización que se realizará el 11 de diciembre en la Ciudad de México (CDMX).

Al llamar a sumarse a la protesta, Amnistía Internacional resaltó las cifras de personas muertas, desaparecidas y desplazadas a lo largo de los 20 años de la guerra contra el narco.

Violencia en México (Cuartoscuro / Genaro Natera)

Amnistía Internacional convoca a protesta para exigir el fin de la guerra contra el narco

El 11 de diciembre de 2006, Felipe Calderón Hinojosa declaró el inicio de la llamada “guerra contra el narco”, estrategia de militarización con la que se ha hecho frente a los grupos criminales.

El plan de seguridad cumplirá 20 años este 2026, por lo cual la organización Amnistía Internacional llamó a sumarse a una protesta para exigir el fin de la guerra contra el narco.

Por medio de un comunicado, Amnistía Internacional resaltó que más 70 organizaciones y colectivos de víctimas participarán en la movilización pacífica a realizarse el 11 de diciembre.

Sobre el acto, la organización expuso que se va a pedir un “cambio real” en la estrategia de seguridad, así como en la política de drogas para adoptar un “enfoque de paz, justicia y derechos humanos”.

En torno a la convocatoria refirió que la concentración iniciará en punto de las 17:00 horas en la Estela de Luz en la CDMX, donde se efectuarán distintas actividades:

Instalación de un altar colectivo de flores blancas con el mensaje «NO MÁS GUERRA»

Colocación de flores blancas, mientras los participantes tomarán el altavoz para para exigir justicia

Cabe destacar que la protesta para exigir el fin de la guerra contra el narco tendrá réplicas en distintas localidades del país, mediante vigilias convocadas por las organizaciones y colectivos participantes.

Amnistía Internacional resume guerra contra el narco en números

Al convocar a la protesta para exigir el fin de la guerra contra el narco, Amnistía Internacional resaltó las oscuras cifras que ha dejado la estrategia de seguridad:

Más de 130 mil personas desaparecidas

Cientos de miles de personas desplazadas

Decenas de miles de víctimas de tortura

Al menos 4 mil 500 fosas clandestinas

Miles de jóvenes reclutados por el crimen organizado

Por lo anterior, resaltó que es necesario abrir espacios de diálogo para construir políticas de seguridad y de drogas centradas en las personas, los derechos humanos y en el fortalecimiento del tejido social.