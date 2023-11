El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó contra a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña porque “no ve claro” la entrega de los fideicomisos.

Desde la conferencia mañanera del 9 de noviembre, AMLO recordó que Norma Piña le envió una carta en la que se comprometía a entregar 15 mil millones de pesos de los fideicomisos, pero ahora los trabajadores del Poder Judicial tienen un amparo para evitar dicha entrega.

Asimismo, dio a entender que la ministra presidenta “no se manda sola” y provocó el enojo del bloque conservador por ofrecer los recursos de los fideicomisos que no debían de tocarse.

Cámara de Diputados en vivo, fideicomisos del Poder Judicial: Con 260 votos a favor se aprobó su desaparición en lo particular

El presidente AMLO calificó como hipócrita y doble moral a Norma Piña por comprometerse a entregar los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial para el apoyo a Acapulco pero no haberlo hecho.

De acuerdo con AMLO, es de mal gusto hacer “esa jugarreta” y tener un doble discurso donde por un lado se asegura que se van a entregar los recursos mientras que por otro lado mandan a los jueces a promover amparos en contra de la extinción de los fideicomisos.

“Otro atento recordatorio es que me mandó una carta, ustedes saben, la presidenta de la Suprema Corte, que iban a entregar 115 mil millones y todavía no veo claro qué están pensando porque pues no se puede esa jugarreta, es de mal gusto, el doble discurso, la doble moral, la hipocresía: vamos a devolver los 15 mil millones para Acapulco pero por acá los jueces que son ‘libres’ promueven amparos. Pues vamos a ver qué pasó”

AMLO