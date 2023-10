La virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, fue duramente criticada por no haber estado en la votación en lo general del dictamen de la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.

El pleno del Senado aprobó en lo general y particular la eliminación de fideicomisos del Poder Judicial, en sesión maratónica que comenzó ayer martes 24 de octubre y concluyó en las primeras horas de este miércoles.

Con 67 votos a favor y 48 en contra (en lo general) y con 67 a favor y 49 en contra (en lo particular), el pleno del Senado aprobó reformas al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con lo que se concretó la eliminación de fideicomisos de ese poder.

Critican ausencia de Xóchitl en votación en lo general sobre eliminación de fideicomisos del Poder Judicial

Luego de que Xóchitl Gálvez se ausentó de la votación en lo general sobre la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial, las críticas en su contra no se hicieron esperar.

En su intervención, la senadora Lucía Trasviña, de Morena, tundió a la panista por ausentarse de la votación en lo general cuando fue una de las que se posicionó abiertamente como defensora de los trabajadores Poder Judicial.

“Y ahora con cinismo, quien se dice ser la candidata defensora de los derechos del pueblo, no votó la señora, pero mañana va a estar en rueda de prensa. (...) señora candidata, mentirosa, abusiva, eso es, regrésele el dinero al pueblo, igual que la Suprema Corte”, reprendió.

Y es que mientras los senadores de Morena Rafael Espino, Alejandro Rojas Díaz Durán y Olga Sánchez Cordero votaron en contra, la panista Xóchitl Gálvez no estuvo presente.

Xóchitl Gálvez justifica su ausencia en votación en lo general: “el elevador tardó mucho”

Ante los cuestionamientos sobre su ausencia en la votación, la virtual candidata presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez, se justificó y culpó al elevador.

En su defensa, la senadora hildanguense señaló que se encontraba “en la parte de arriba” y “el elevador tardó mucho en bajar”, por lo que no pudo llegar a votar.

A su vez, Xóchitl Gálvez aprovechó para señalar que más de 20 senadores de Morena no se encontraban presentes previo a la votación en lo particular.

“Estaba en la parte de arriba y el elevador tardó mucho en bajar. Lo lamento, ojalá pudieran poner mi voto en contra, pero aquí sigo... a ver, tardé en bajar. Debería preguntar por qué sus compañeros (de Morena) no están aquí, más de 20 no están aquí y yo he estado aquí todo el día”, se defendió.

Sin embargo, en la votación en lo particular, la aspirante presidencial sí estuvo presente y su voto fue en contra, pero ello no evitó que se concretara la eliminación de los fideicomisos.