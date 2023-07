El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se burló de Xóchitl Gálvez, quien es aspirante a la candidatura presidencial de Va por México, por andar en bicicleta.

López Obrador negó temer por la posible candidatura de Xóchitl Gálvez y de pasó, se burló de la senadora por transportarse en bicicleta.

Según el mandatario federal, el partido Morena está ‘muy fuerte’, por lo que abiertamente dijo que no tiene miedo de que la senadora por el PAN pueda ganarle al candidato del partido oficialista.

Lilly Téllez renuncia a proceso de Va por México para candidatura presidencial: “El resultado no dependerá de tu voto”

Inclusive, AMLO sostuvo que Va por México cometió un error al elegir a Xóchitl Gálvez como su precandidata presidencial e intentar engañar con que había un proceso interno para designar su candidatura para las elecciones 2024.

“No, abiertamente les digo que está muy fuerte el movimiento de transformación. Y creo que cometieron un error... quisieron engañar. Quererle jugar el dedo en la boca a la gente”, refirió López Obrador en su conferencia matutina de hoy 7 de julio.

Cabe recordar que tal como lo indica el método de elección interna de Va por México, Xóchitl Gálvez ya se registró para la contienda.

El pasado 4 de julio, se sumó oficialmente a la lista personajes que se mantienen en la disputa por la candidatura presidencial de Va por México.

Con este proceso y su candidato electo en septiembre, la alianza opositora pretende vencer a Morena y arrebatarle la presidencia de México.

Lo anterior, mediante un método de elección muy parecido al del partido oficial, pues también habrá encuestas y recorridos por el país.

Entre los principales aspirantes de Va por México que ya se registraron figuran:

En una nueva lanzada en contra de Xóchitl Gálvez, AMLO se burló de ella por usar su bicicleta para transportarse e insinuó con que ya sólo le falta vender tamales en un triciclo .

López Obrador menospreció a Xóchitl Gálvez por usar bicicleta y por decir groserías .

“Cómo a ver... me subo a una bicicleta o llego en un triciclo... tamales, tamales, ricos tamales, o digo unas groserías”, así lo dijo.

En este tenor, dijo que Va por México se equivocó al elegirla, pues sólo ha ganado una elección y fue en La Lomas, “pero México no sólo es Las Lomas”, acotó.

Lo anterior, cuando contendió para ser delegada de Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

AMLO criticó la reciente publicación del Financial Times que calificó a Xóchitl Gálvez como la ‘outsider’ que ‘amenaza’ a Morena en la sucesión presidencial.

Cuestionó la ‘espontaneidad’ y relevancia de la publicación y señaló que es parte de los mismos ‘enjuagues’ de la oposición.

“Lo del Financial Times, ustedes creen que eso es espontáneo, que es una gran noticia internacional? ¡No! Es parte de los mismos enjuagues... pero esa política tradicional, rancia, corrupta ya no funciona. Ya no puedo seguir dándoles consejos”

AMLO