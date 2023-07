En un video fue captado Santiago Creel llorando, después de realizar su registro hacia las elecciones 2024 en Va por México, quién arremetió contra AMLO, pero ahora el presidente pide una explicación.

Ayer, martes 4 de julio Santiago Creel acudió a registrarse ante el Comité Organizador del Frente Amplio por México de la alianza Va por México.

Creel fue el primer aspirante en presentarse para su registro, donde entregó en la sede del Partido Acción Nacional (PAN), la Torre Azul, todos sus documentos que le solicitaron según los lineamientos establecidos ante Va por México.

Además Santiago Creel fue de los aspirantes que no se bajó de la contienda, de los que quedaban 13 aspirantes de los 19 que habían levantado la mano.

Tras registrarse y llegar a una sede del PAN ubicada en Coyoacán, Santiago Creel emitió un discurso a sus simpatizantes, donde no pudo evitar llegar al llanto y que se le quebrara la voz.

Pero en este discurso se fue en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), además de que juró defender a las familias de México y a las instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE) y a su partido.

En la conferencia mañanera del miércoles 5 de julio, AMLO lamentó que Santiago Creel estuviera enojado con él y que lo culpara por los problemas del país.

Además AMLO cuestionó por qué Santiago Creel se enojaba con él y no con sus allegados como Vicente Fox o Diego Fernández de Cevallos, porque el presidente comenta que el aún diputado panista ya se dio cuenta que él no será el candidato elegido para la presidencia de México.

“El caso de Santiago es porque ya se dio cuenta de ya hay dedazo de la oligarquía y me culpa. No es capaz de decir, ‘esto está mal, ¿por qué esta simulación?’ o ‘son unos ingratos’ o ‘Fox que trabajé con él, le ayudé en varios enjuagues’, ‘Diego que lo ayudé tanto y ahora me abandonan estos ingratos’”

AMLO