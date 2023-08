El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamó clasistas y racistas a quienes han promovido la quema de libros de texto de la Secretaría de Educación Púbica (SEP).

Durante su conferencia mañanera de este lunes 21 de agosto, manifestó su inconformidad tras un hecho en Chiapas y los llamados de Marko Cortés, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), para arrancar las hojas de los libros de texto de la SEP.

“Esto suele pasar, el nivel académico no quita lo clasista y lo racista y también el desconocimiento de la historia y la grandeza cultural de México” AMLO

AMLO: acciones contra libros de texto de la SEP solo buscan manipular

AMLO dijo que es politiquería para tratar de engañar a quienes creen que se inyecta “el virus comunismo”, pero advirtió que solo los están manipulando para ganar simpatías electorales.

“Están en su derecho de manifestarse, somos libres, nadamás que no tienen razón quienes se manifiestan pensando de que se adoctrina con los libros, se inyecta el virus del comunismo pues están totalmente desinformados y manipulados y no deberían de prestarse a ser manipulados por los dirigentes, empresarios, gerentes; empresarios no, traficantes de influencias sí; gerentes sí, del bloque conservador; es politiquería” AMLO

AMLO abundó que “lo van a seguir haciendo porque aunque no haya elemento, no haya pruebas, ellos utilizan todas estas mentiras para engañar, para tratar de engañar porque mucha gente no les cree, ya la gente está muy consciente, no les funciona eso y si no que demuestra es que tienen prácticas muy retrógradas, son clasistas, racistas, me hablas de San Cristobal”

El presidente del país recordó el capítulo negativo de Gabriel Quadri en el que hizo el comentario sobre que habría que borrar a Oaxaca, Chiapas y Guerrero para que México sea una potencia.

El mandatario dijo que el nivel académico no quita lo racista, clasista y el desconocimiento de la historia y a grandeza cultural de México, pues Oaxaca es uno de los estados con más cultura del mundo.

AMLO dijo que o se puede ofender a la gente, sobre todo quienes pertenecen a los pueblos originarios.

Queman libros en Chiapas, afirman que se promueve el comunismo y la homosexualidad

De acuerdo con los manifestantes de San Juan Chamula, Chiapas, dijeron que los nuevos libros de texto de la SEP promueven el “comunismo, lesbianismo y homosexualismo”.

Otro video que causó polémica en este contexto fue el de la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez en el que dijo que en el sureste no tienen la cultura de trabajar ocho horas seguidas, lo cual AMLO exhibió en la conferencia mañanera.

AMLO desechó al idea de que hay una región que vive de otra y afirmó que lo que se está buscando es un desarrollo horizontal.

AMLO dijo que de fondo está el no entendimiento de que hay familias que viven de manera distinta y no pueden coprar esos ñibros y que buscan privatizar tanto la educació como la dalud, solo para que la adquiera quien pueda como una mercancia.