Durante la conferencia del 18 de agosto por los nuevos libros de la SEP, el doctor Ángel Díaz-Barriga explicó que los niños necesitan experimentar el éxito en su trabajo, por pequeño que sea, en vez de señalarles errores.

Los nuevos libros de la SEP han sido duramente cuestionados, como fue en el caso de Javier Alatorre, quien aseguró en Hechos de Tv Azteca que se busca imponer “el virus comunista” a los niños y niñas de México.

En ese sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció una serie de conferencias vespertinas en Palacio Nacional para responder ante la polémica que generaron los nuevos libros de la SEP desde distintos frentes.

Aquí puedes consultar los temas más importantes de dichas conferencias sobre los libros de la SEP:

En ese contexto, la conferencia de la SEP planteó que los maestros no deben crearle dificultades extra a los alumnos; “los niños deben experimentar el éxito en su trabajo”, explicó el doctor en Pedagogía Ángel Díaz Barriga.

Durante la conferencia por los libros de la SEP del 18 de agosto, el doctor Ángel Díaz Barriga consideró que para los maestros “es más fácil utilizar el color rojo y decir: Está mal” que ofrecerle retroalimentación al alumno.

En ese sentido, el académico del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e Investigador Nacional Emérito precisó que:

“Si a un niño o niña le dices ‘tú puedes mejorar’, está en mejores condiciones de seguir trabajando que si a un niño le dices ‘todo lo que haces está mal hecho’; lo desalientas”, explicó Ángel Díaz Barriga en Palacio Nacional.

“Todo aprendizaje requiere esfuerzo, no se aprende estando sentado nada más admirando el mundo. No. Requiere un esfuerzo, lo que no significa que los maestros tengamos que crearles dificultades extra al alumno, pero también, junto con el esfuerzo, se requiere obtener una satisfacción personal y colectiva de decir ‘Avancé aunque sea un paso, pero avancé‘”

Ángel Díaz Barriga, doctor en Pedagogía