Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha sabido llevar a su terreno en Twitter el caso Genaro García Luna, destacó Federico Arreola.

El director adjunto de SDPnoticias, Federico Arreola, abundó que en Twitter el debate es como AMLO ha querido llevar el caso Genaro García Luna en las redes sociales.

El pasado 10 de febrero, AMLO acusó a los medios de comunicación de no cubrir el juicio contra el ex secretario de Seguridad Pública que se está llevando a cabo en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York.

“El caso de García Luna no aparece en los medios, no es nota. Ayer, por ejemplo, hablamos de que se amparó a uno de los colaboradores cercanos a García Luna -Luis Cárdenas Palomino-, y les puedo garantizar que en la mayoría de los periódicos no fue nota (...) Fue nota que saludé a la presidenta (Norma Piña) o que no la saludé, pero el tema de García Luna está vedado, García Luna no se toca”.

AMLO