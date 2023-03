El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) definió como “bodrio” el informe presentado por el Departamento de Estado de Estados Unidos que evalúa la situación de Derechos Humanos de México y la actuación de fuerzas de seguridad.

AMLO dijo durante su conferencia mañanera de este 22 de marzo que no hay sustento ni pruebas en el mencionado informe y solo se recurre a la calumnia por parte de un grupo al que denominó “departamentito” en esa dependencia del gobierno estadounidense.

El día anterior AMLO ya había calificado el ‘I nforme de Países sobre Prácticas de Derechos Humanos 2022 ′ como mentiroso, pero este miércoles le dedicó media hora antes de que iniciaran los reportes de seguridad que comúnmente inician en los primeros minutos de la conferencia mañanera, para decir que en México no se tortura .

“En el Departamento de Estado no cambian, es una política añeja, anacrónica, de querer meterse en la vida publica de otros países, ¿con qué derecho?, es una violación flagrante al derecho internacional... si ustedes ven el informe del “departamentito” del Departamento de Estado (de Estados Unidos), es un bodrio. Hay que revisar el diccionario. Dicen “según expertos se presume, se señala, no hay sustento”. Utilizan la calumnia en el departamentito del Departamento de Estado. Pueden contestarme lo que quieran pero no tiene pruebas, son calumniadores, mentirosos, en México no se tortura, no es como antes”

AMLO