El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que dejará una lista de pendientes a quien lo sustituya en la presidencia de la república, no obstante, afirmó aún le queda bastante tiempo de gobierno para cumplir sus promesas.

Durante su conferencia mañanera de este 12 de abril, AMLO dijo que los meses de gobierno -cinco- que aún le quedan son mucho tiempo para hacer los pendientes que le quedan.

Aunque dejará una lista, AMLO prometió que va a cumplir con todo, pero aún hay proyectos y megaproyectos por implementar o completarse al cien por ciento.

El presidente de México dijo que será transparente con el pueblo de México y por ello dejará la lista de pendientes.

“Vamos a cumplir con todo y lo que no podamos, con mucha transparencia, le vamos a informar a la gente esto queda pendiente. Voy a procurar... si algo nos queda pendiente, yo voy a dejar por escrito, solicitando a quien me va a sustituir que se hizo un compromiso y no se pudo por alguna razón cumplir, sobre todo por cuestiones de tiempo pero que se va a dejar el presupuesto si es necesario que se apliquen recursos o que consideramos que es una obra muy importante o un acto de justicia necesario y que se lo dejamos encargado y ese documento se lo voy a dejar a los interesados, pero casi no vamos a dejar pendientes”

