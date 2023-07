El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció una nueva sección para sus conferencias mañaneras en donde informará sin violar las restricciones del Instituto Nacional Electoral (INE).

Así lo dio a conocer en la conferencia mañanera de hoy 19 de julio, donde AMLO informó que esta nueva sección se llamará “No lo digo yo”, misma que se estrenó este miércoles.

Dicha medida fue tomada por el presidente de México, luego de que el INE le instruyó no hablar de Xóchitl Gálvez y temas relacionados a los procesos electorales de 2024 , debido a las denuncias presentadas por la senadora panista.

Por ello, y sumado a la falta de acceso a Internet en poblaciones rurales y algunas urbanas de México, AMLO compartió que informará las situaciones de las que no pueda hablar de manera directa él, en su nueva sección “No lo digo yo”.

Para, de esa forma, mantener informados a las y los mexicanos que no tienen acceso a telefonía, internet o computadora, pues dijo que los medios de comunicación pueden no ser objetivos en su contenido.

Además, en atención a las cifras, que señalan al 57.4% de la población rural sin acceso a Internet , y al 79.5% sin acceso a una computadora, calificó como “importante” continuar con la difusión de información desde la mañanera.

En ese sentido, se creó la nueva sección “No lo digo yo”, en donde solo mostrará lo que dicen funcionarios, exservidores públicos y más personalidades, sin comentar al respecto.

“Como ya no puedo hablar mucho porque me cepillan los del INE, los del Tribunal Electoral, voy a tener una sección nueva que se va a llamar, yo estoy proponiendo que se llame no lo digo yo.

No lo digo yo y nada más lo ponemos aquí, o sea de lo que dicen para que la gente tenga información porque sería importante.”

AMLO