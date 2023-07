El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya fue notificado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y ya no nombró a Xóchitl Gálvez durante su conferencia.

En la conferencia mañanera del 18 de julio el presidente hizo referencia a la aspirante de Va por México; sin embargo, no dijo su nombre.

Xóchitl Gálvez inició un proceso en contra del presidente AMLO en el INE por las referencias que hace desde la mañanera.

Xóchitl Gálvez: AMLO me odia porque no acepté sumarme a su gobierno

La aspirante de Va por México se encuentra en la búsqueda de la obtención de 150 mil firmas que apoyen su posible candidatura.

De acuerdo con los lineamientos del Frente Amplio por México, solo 3 de los 13 aspirantes podrán participar en la última parte del proceso para la elección del futuro candidato de la oposición.

Cabe señalar que Va por México unió fuerzas rumbo al 2024 para lograr una candidatura que compita con la de Morena.

Esto por la fuerza que ha obtenido el partido que actualmente gobierna en 23 estados de la República Mexicana.

Sin mencionar a Xóchitl Gálvez, el presidente aseguró que hay un ataque conjunto desde algunos medios para “inflar” a los adversarios de su movimiento.

Asimismo, recordó que desde medios se publicaron encuestas donde “le ayudaron” a Enrique Peña Nieto con encuestas que lo hacían ver más fuerte.

De acuerdo con AMLO, ahora periodistas y medios están llevando a cabo la misma estrategia de “nado sincronizado” para lograr que la aspirante de Va por México estés “hasta las nubes”.

Sin embargo, AMLO aseguró que esas encuestas donde se puede ver el ascenso de Xóchitl Gálvez realmente no se hacen y solo son “de escritorio” que son pagadas con cargos después.

Por otra parte, AMLO aseguró que la medida cautelar que le ha impuesto el INE para que no mencione a Xóchitl Gálvez y otros aspirantes de la oposición le ha quitado la libertad de expresión.

AMLO reclamó que la derecha es hipócrita por poner denuncias en contra de su libertad de expresión; sin embargo, ellos sí quieren hablar de él sin permitirle el derecho de réplica.

Asimismo, resaltó que esto no va a hacer que la gente sea manipulada por ellos, pues el pueblo puede diferenciar entre lo que es fabricado y lo que no.

“Si cuando uno los testerea nada más se ponen, pegan el grito en el cielo, porque con la hipocresía de la derecha nada más ellos pueden cuestionar, uno no puede decir nada, uno no puede ejercer la libertad, no puede uno ejercer el derecho de réplica, uno no puede ejercer la libertad de expresión, el derecho a disentir, no, nada más ellos”

AMLO