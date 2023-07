El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó contra Instituto Nacional Electoral (INE) por las medidas cautelares que ordenó en su contra, con respecto a los procesos de las elecciones 2024.

En la conferencia mañanera de hoy 14 de julio, AMLO acusó al INE de quererlo silenciar y cuestionó “¿dónde quedó la libertad?”

Ello luego de qu e la institución electoral le instruyó no hablar de Xóchitl Gálvez ni de ningún otro personaje relacionado con las elecciones de 2024, así como llamar a votar o no votar por un partido o movimiento.

El presidente de México se lanzó en contra del INE al asegurar que con las medidas cautelares ordenadas lo quieren silenciar, por lo que cuestionó dónde queda la libertad de expresión.

Pues a consideración de AMLO, el derecho a expresarse y réplicar las menciones en su contra son “principios básicos de la democracia”.

“Me voy a parecer a Quico, una cinta, me quieren silenciar, no quieren que yo hable y dónde queda la libertad y la libertad de expresión, el derecho a la réplica, a disentir, que no son principios básicos de la democracia.”

Igualmente, el presidente de México “aprovechó” para solicitar que las condiciones de la medida sean “equitativas” y que si no quieren que él hable de ellos, éstos tampoco hablen de él.

Pues según dijo, si los candidatos y partidos opositores, así como demás personajes, hablan de él debe existir un derecho de réplica a su favor.

AMLO añadió que actualmente el INE “quiere prohibir todo” y que está decisión también afecta a los periodistas, pues ya no le podrán preguntar nada sobre temas electorales.

“Ustedes también van a tener problemas porque no me van a preguntar de esas cosas y si me preguntan no les voy a contestar.”

AMLO