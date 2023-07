El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó que la medida impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) que le impide hablar de Xóchitl Gálvez es violatoria de sus derechos humanos.

Al ser cuestionado sobre la medida del INE, AMLO confirmó que hará una “pausa” de hablar de Xóchitl Gálvez, pero consideró que, con esa determinación, el órgano electoral está violando sus derechos humanos.

López Obrador que la medida limita su libertad de expresión y a su vez, le impide informar a la población sobre “un grupo que acecha, porque quiere regresar al gobierno a robar”.

Tal como lo indica el método de elección interna de Va por México, Xóchitl Gálvez ya se registró en la contienda interna de la oposición.

El 4 de julio, la legisladora se sumó oficialmente a la lista personajes que se mantienen en la disputa por la candidatura presidencial de Va por México.

Con este proceso y su candidato electo en septiembre, la alianza opositora (PAN-PRI-PRD) pretende vencer a Morena y arrebatarle la presidencia de México.

Lo anterior, mediante un método de elección muy parecido al del partido oficial, pues también habrá encuestas y recorridos por el país.

Entre los principales aspirantes de Va por México que ya se registraron figuran:

Tras la medida cautelar del INE, AMLO se quejó de no poder criticar a la senadora Xóchitl Gálvez, quien es aspirante a la candidatura presidencial de Va por México, en la conferencia mañanera.

“Cómo es que no voy yo a advertirle a la gente de que hay una pandilla de rufianes que quieren tomar el gobierno de nuevo para saquear y mantener en el abandono a la mayoría de los mexicanos. Eso es lo más profundo, pero vamos a esperarnos. Hay que tenerle confianza a la gente”, se quejó López Obrador en la conferencia matutina de hoy martes 18 de julio.

Explicó que destapó a Xóchitl Gálvez, pues los altos mandos de Va por México “estaban muy descarados” efectuando una maniobra que tiene como fin engañar a la población.

En alusión a la legisladora panista, AMLO refirió que no importa de dónde sea originaria o cómo habla, sino su honestidad y que sea consecuente en la vida.

“A ver si no es el origen, es la honestidad. No es de dónde vinimos o cómo hablamos, sino si hemos sido consecuentes en la vida. Si hemos actuado con rectitud, con honestidad... eso es lo que el pueblo de México desea y necesita, no falsarios, no gente hipócrita, no ambiciosos vulgares”

AMLO